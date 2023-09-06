Rus uzmanlar Erdoğan-Putin görüşmesini yorumladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir görüşme gerçekleştirmişti. Soçi'de gerçekleşen Erdoğan-Putin görüşmesini Rusya uzmanları yorumladı.

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Soçi'de gerçekleşen görüşmenin ardından gözler iki ülke arasındaki ilişkilere çevrildi. Rusya'nın ünlü uzmanları, görüşmeyi Medyagünlüğü'nden Fuad Safarof'a değerlendirdi.

ERDOĞAN VE PUTİN ANLAŞAMADI

Valday Uluslararası Tartışma Kulübü Direktörü, Dış ve Savunma Politikası Konseyi Başkanı Fyodr Lukyanov, Türkiye’nin Tahıl Anlaşması konusunda Rusya’nın şartlarını yerine getirilmesinde bir şey yapamayacağını söyleyerek, “Erdoğan ve Putin anlaşamadı ama bu Ankara’ya bağlı bir durum değil. Türkiye Moskova’nın ileri sürdüğü tüm koşulları yerine getiremiyor. Mesele bu” dedi.

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Tahıl Anlaşması konusunda Türkiye’nin beklediği gelişmenin olmadığını belirten Lukyanov, “Bunun birçok nedeni var. Asıl önemlisi, Türkiye’nin Rusya’nın koşullarını yerine getirmesi mümkün değil. Mesela Ankara, Rosselkhozbank’ın (Rusya Tarım Bankası) SWIFT ödeme sistemine bağlantısını garanti edemiyor. Ayrıca Türkiye, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından havaya uçurulan Togliatti-Odessa amonyak boru hattı üzerinden sevkiyatın yeniden başlatılması sözünü de veremiyor” diye konuştu.

Lukyanov, Rus-Türk ilişkileri içinse, “Çıkarlar çoğu zaman çelişiyor. Buna rağmen bu ilişkiler, Moskova-Ankara hattını dengelemeye yönelik çok sayıda girişimden oluşuyor. Çoğu zaman başarılı olsa da bazen başarısızlıklar da olabiliyor. Bugün ise psikolojik olarak Rus-Türk ilişkileri pek iyi değil” dedi.

Soçi görüşmesinde Suriye konusunun da ele alındığına işaret eden Lukyanov, “Türkiye-Suriye ilişkileri konusunda da ilerleme beklenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Moskova ve Ankara bazı yollar bulmaya çalışacak. Ancak bir atılım beklemiyorum” diye özetledi.

"CİDDİ BİR GELİŞME OLMADI"

Rusya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Sergey Markov da, Erdoğan’ın Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere arabuluculuk yapmaya hazır olduğuna ilişkin açıklamalarını hatırlatarak, “Ama bu konuda arabulucu olamaz. Çünkü Rusya ile Ukrayna arasında savaş yok, bu Rusya ile ABD arasındaki bir ihtilaf. Ukrayna ordusu ise kullanılıyor. Ancak Erdoğan Rusya ile ABD arasında aracı olabilirse Moskova bunu memnuniyetle karşılayacaktır” dedi.

Tahıl Anlaşması konusunda ciddi bir gelişme olmadığını kaydeden Markov, “Rusya’nın koşulları ortada. Fakat ortak basın açıklamasında ciddi bir gelişme ile ilgili bir şeylere tanık olmadık” diye konuştu.

Ünlü Türkolog Vladimir Avatkov da, “Ankara, hem Rusya’yı hem de Batı’yı memnun etmeye çalışarak birden fazla koltukta oturma politikasına devam edecek” dedi.