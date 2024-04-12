Rusya, Ukrayna'nın en büyük elektrik santralini vurdu

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in 50 kilometre güneyindeki Tripilya elektrik santrali, birden çok Rus füzesi ve İHA'larla vuruldu.

Santrali işleten enerji şirketi Centrenergo, santralin Başkent Kiev dahil üç bölgenin en büyük elektrik kaynağı olduğunu açıkladı.

Centrenergo yöneticisi Andriy Hota, santraldeki hasarın "dehşet verici" olduğu dile getirerek, "Trafo, türbinler ve jeneratörler, tamamen tahrip oldu" dedi.

Rusya uzun süredir Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef alan saldırılar düzenliyor.

Perşembe günü Ukrayna'da Rus füzelerinin isabet ettiği birçok noktadan birisi olan Tripilya santralinde, türbin bölümünde yangın çıktı.

Yapılan açıklamada, santralin birden çok füzeyle hedef alındığı, ilk saldırının ardından santral personelinin tahliye edildiğini duyurdu.

Bölge sakinlerinin pencerelerini kapatması, tüm cihazlarını şarj etmesi ve içme suyu stoklaması çağrıları yapıldı.

Perşembe günü Ukrayna geneline yapılan saldırılarda 80'den fazla füze kullanıldı. Hedef alınan noktaların çoğu enerji altyapısına ait tesisler.

Centrenergo yöneticisi Hota, şirketin Ukrayna'daki tüm enerji üretiminin yok edildiğini belirtti.

Şirket, ülkedeki en büyük elektrik ve gaz tedarikçilerinden birisi. Harkov'daki santrali Mart ayında hedef alınan şirketin bir santrali de 2022'de Rusya'nın işgal ettiği Donetsk yakınlarında bulunuyor.

Harkov ve Tripilya'daki santraller, Ukrayna'nın toplam elektriğinin yaklaşık yüzde 8'ini üretiyordu.

Füzelerle vurulan Tripilya santrali, Jitomir, Çerkesi ve Kiev bölgelerine elektrik sağlıyordu.

Tripilya santralinin vurulması Ukrayna için yaz aylarında kritik önem taşımasa da, kışın bu durumun büyük bir sorun yaratabileceği belirtiliyor.

Centrenergo şirketi, santralin Avrupa'dan gelecek parçalarla yeniden inşa edilebileceğini, ancak hava savunma sistemleri geliştirilmeden yeniden bir saldırı riski altında olacağını vurguladı.

Ukrayna'nın batısında iki termik santral daha saldırıların hedefi oldu.

DTEK enerji şirketi de Mart'taki saldırılardan sonra tüm enerji üretiminin yüzde 20 kapasiteye düştüğünü kaydetmişti.

Şirket, son saldırıların da "bütünüyle sivil ihtiyacı hedef aldığını" söyledi.

Saldırılardan sonra Harkov metro sistemi bir süreliğine hizmet dışı kaldı. Ancak daha sonradan yeniden faaliyete geçti.

Perşembe günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin "Ukrayna'nın Rus enerji sahalarına yönelik saldırılarına yanıt vereceğini" söylemişti.

Putin, kış aylarında enerji santrallerine "insani nedenlerle saldırmadıklarını" savunmuş, ancak Ukrayna'nın saldırılarına "yanıt vermek zorunda kaldıklarını" söylemişti.

BBC Türkçe