Ukrayna ile kriz yaşayan Rusya, tartışmalı bir başka bölge olan Kırım'da yaklaşık 10 bin askerin katıldığı tatbikata başladı.

Ukrayna ile Rusya arasındaki Donbas krizinde tansiyon düşmüyor. ABD ve NATO'dan gelen 'tansiyonu düşür' taleplerine kulağını yıkayan Rusya'dan yeni bir adım geldi.

Rusya Ukrayna ile itilaf yaşadığı bir başka bölge olan Kırım'da 10 bin asker ve 40 savaş gemisinin katıldığı bir askeri tatbikat başlattı.

Rus medyasında yer alan haberlere göre, Tatbikatı denetlemek için Savunma Bakanı Sergei Shoigu da tatbikatı yerinde denetlemek için bölgeye gitti.

Rus devlet televizyonu Zvezda tatbikattan görüntüleri kamuoyuna duyurdu. Görüntülerde Rusya'nın düşman uydularını yanlış yönlendirmek için helyum dolu sahte savaş araçlarını kullandığı da görüldü.

Helyum gazı ile şişirilen sahte tank, uçak ve roket rampaları olası bir savaş durumunda hava keşfi veya uydu taraması yaptığı durumlarda düşmanı yanıltmak için kullanılıyor.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDA DA KULLANILMIŞTI

Bu taktik, İngiltere'nin güneydoğusundaki tanklarla dolu hayali bir üs kuran dönemin Başbakanı Winston Churchill tarafından Nazileri kandırarak ikinci bir istila planladıklarını düşünmek için kullanılmıştı.

ŞOYGU'DAN NATO'YA GÖZDAĞI

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus askerlerine NATO'nun Defender Europe 2021 tatbikatının yapılacağı bölgelerde olumsuz gelişmeler yaşanması halinde derhal müdahalede bulunmaya hazır olma emri verdi.

TATBİKATIN ADRESİ OPUK EĞİTİM SAHASI

Tatbikat öncesi son hazırlıkların yapıldığının bildirildiği açıklamada, bölgeye kıyı kuvvetlerinin kontrolündeki hava savunma füze sistemlerinin de konuşlandırıldığı belirtildi.

Tatbikatın yapılacağı Kırım’daki Opuk eğitim sahası, Kırım yarımadasının güneydoğu kıyısında yer alan bir liman şehri olan Feodesya’ya 60 km, Kerç'e ise 40 km uzaklıkta yer alıyor.

Tatbikatın yapılacağı alanın boyutları ön cephe boyunca 30 km uzunluğa, 15 km derinliğe ulaşıyor. Geniş alana yayılan Opuk eğitim sahası, kıyı savunmaları tatbikatları için de uygun bir koşullar sağlıyor.

Öte yandan, Rusya Savunma Bakanlığı, 24 Nisan'dan 31 Ekim'e kadar Karadeniz'in bazı bölgelerinde yabancı savaş gemileri ve diğer devlet gemileri için Rusya’ya, ait kara sulardan geçiş hakkı kullanılmasını askıya alacağını duyurmuştu.

Kırım'da 40 bin, Ukrayna sınırında da 40 bin olmak üzere 80 bin askerine 'savaşa hazır ol' emri veren Rusya'nın dün sınıra yakın bir bölgeye savaş uçakları konuşlandırıldığı ortaya çıkmıştı.

Uydu görüntüleri sayesinde Ukrayna sınırına bir hayli yakın olan Morozovsk Hava Üssü'ne 15 adet süpersonik bombardıman uçağı konuşlandırıldığı belirlenmişti.

İngiliz basınında yer alan haberlerde söz konusu uçakların lazer güdümlü füzelere ve dakikada 1800 atış kabiliyetine sahip 30 mm topa sahip olduğu bilgisi yer almıştı.

GERİLİMİN NEDENİ NE?

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti.

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.