Rusya'dan flaş açıklama: ''2 bölgede operasyon duracak''

Rusya Savunma Bakanlığı, "Diyalog için Kiev ve Çernihiv çevresinde operasyon duracak" açıklamasını yaptı.

Dünyanın dikkatle takip ettiği Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta bugün çok önemli gelişmeler yaşandı. İki ülke heyetleri, Dolmabahçe'de bir araya geldi. Sabah 10.30'da başlayan müzakereler 4 saat sürdü. Görüşmelerin bitmesiyle birlikte Ukrayna ve Rusya heyetleri de art arda açıklamalarda bulundu.

Müzakerede 8 madde üzerinde anlaşılma sağlandığını açıklayan Rusya tarafı da bu maddelere ilişkin bilgi verdi. İstanbul görüşmelerine katılan Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Fomin, Kiev ve Çernihiv yönlerinde askeri eylemlerini azaltmaya karar verdiklerini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, İstanbul'da gerçekleşen Ukrayna- Rusya arasındaki görüşmelerinin hemen ardından bir açıklama yayınladı.

Yapılan açıklamada "Diyalog için Kiev ve Çernihiv çevresinde operasyonlar azaltılacak." denildi.

Rus heyetinden Vladimir Medinskiy de, yaptığı açıklamada, "Görüşmeler yapıcı geçti" ifadelerini kullandı.