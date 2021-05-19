Sedat Peker dünya basınında: Bir dönemin sonunu getirecek

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in videoları ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times'ta bir makaleye konu oldu.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halihazırda bir ekonomik kriz ve koronavirüs vakalarındaki artıştan etkilendiği belirtilen makalede, şimdi ise yolsuzluk iddialarıyla mücadele edildiğini vurgulandı.

Makalede ayrıca, Peker'in iddiaları, 'bir dönemin sonunu getirecek' (fin de siècle aura) denildi.

Erdoğan yönetiminin çalkantılı bir yolsuzluk skandalıyla vurulduğunun altı çizilen makalede, şu ifadelere yer verildi:

"Geçen hafta İsrail'in Gazze'yi bombalaması televizyon ekranlarını doldururken, milyonlarca Türk, hükümlü bir organize suçu patronu olan ve sürgünde yaşayan Sedat Peker'in sıra dışı iddialarını dinlemek için YouTube'a kenetlendi.

2007 yılında organize suç faaliyetlerinden suçlu bulunan ve yine Türk polisi tarafından aranan Peker, iki haftayı aşkın bir süredir video yayınlıyor. Peker, söz konusu videolarda, Erdoğan'a yakın yetkililere tecavüz, uyuşturucu ticareti ve şüpheli ölüm suçlamaları yöneltti.

Peker’in ilk olarak, Erdoğan’ın damadı ve eski maliye bakanı Berat Albayrak’ı merkez alan Pelikan adlı grubu ve gözden düşmüş eski bir içişleri bakanı olan Mehmet Ağar'ı hedef aldı. Ancak kısa süre sonra asıl hedefi güçlü ve hırslı içişleri bakanı Süleyman Soylu oldu."

Ayrıca Peker'in üçüncü videosunun Twitter paylaşımına dikkat çekilerek, şu sözleri hatırlatıldı:

"Hiç şüphe yok, bazı zorbalara ölmeye cesaret eden bir adamdan daha tehlikeli bir silah olmadığını öğreteceğim. Derin İstatistikçiler, Pelikancılar, tripod üzerindeki bir kamera tarafından mağlup edileceksiniz."