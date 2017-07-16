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  3. 16 Temmuz 2017 16:58

Şili’de kar yağdı, 1 kişi öldü

Şili’nin başkenti Santiago’da aşırı yağışın ardından kar temizleme çalışmaları sırasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Şili’de kar yağdı, 1 kişi öldü
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Şili’nin başkenti Santiago’da kar yağışı günlük hayatı olumsuz etkiledi. Ülkede nadir olarak görülen kar yağışı nedeniyle elektrik tellerinin kopması sonucu binlerce kişi elektriksiz kaldı. Yaklaşık 250 bin kişiye elektrik verilemediği bildirilirken, karı temizlemeye çalışan bir kişi de hayatını kaybetti. Yerel basında yer alan habere göre, elektrik direğinin devrilmesi sonucu 2 kişi de yaralandı. Elverişsiz hava koşulları nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi, çok sayıda spor müsabakası da ertelendi.



Meteoroloji yetkilileri, başkent Santiago’da 2007 yılından bu yana en şiddetli kar yağışı görüldüğünü
aktardı.





İHA

kar yağışı , şili