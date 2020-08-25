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  3. 25 Ağustos 2020 19:19

Skandal iddia! Uygur Türklerine koronavirüs işkencesi

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan Uygur Türklerinin, koronavirüs bahanesiyle günlerce evlerinde kilitli tutulduğunu iddia etti.

Skandal iddia! Uygur Türklerine koronavirüs işkencesi
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İngiliz haber sitesi The Guardian’ın internet üzerinden yapılan paylaşımlara dayandırdığı haberine göre, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan bazı Müslümanların, Kovid-19 ile mücadele kapsamında kelepçelenerek evlerine kapatıldığı ve tedavi ettiği iddia edilen bir ilacı içmeye zorlandığı ileri sürüldü.

İnternet kullanıcıları tarafından çevrimiçi yayınlanan videolarda, konut sakinlerinin pencerelerden çığlık attığı ve zorla tutulduklarını belirttikleri duyuldu.

Haftalarca evde tutulduklarını ileri süren kullanıcılar, sosyal medya üzerinden şikayetlerini paylaştı.

 
Ağustos ayı ortasına kadar 531'den fazla vaka olan bölgede, son bir haftadır yeni vaka bildirilmedi.

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