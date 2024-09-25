Somali'de bir Türk havalimanı müdürü cinsel tacizden tutuklandı

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Aden Adde Uluslararası Havalimanı’nın Türk yöneticisi 4 kadın çalışana cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Somali’nin başkenti Mogadişu’da Aden Adde Uluslararası Havalimanı’nı işleten Türk şirketinin İnsan Kaynakları Müdürü E.K., Somalili 4 kadın çalışana cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. Somali Başsavcılığı, E.K.’nin şirket çalışanlarına cinsel taciz, tehdit ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla gözaltına alındığını duyurdu.

Somali medyasında yer alan haberlere göre, şirkette çalışan dört kadın, E.K.’nin kendilerine yönelik cinsel tacizde bulunduğunu belirterek şikâyetçi oldu.

E.K.’nin tutuklanmasından önce de benzer suçlamalarla yargılandığı öne sürüldü. Başsavcılık, zanlının ahlaksızlık, tehdit, suiistimal ve görevi kötüye kullanmakla suçlandığını belirterek, mahkemeye sevk edildiğini açıkladı. Mahkeme, savcılığın sunduğu iddianameyi kabul ederek E.K.’nin tutuklu yargılanmasına karar verdi.

Cinsel taciz iddialarını yakından takip eden Somali İşçi Sendikaları Federasyonu (FESTU), şirketin daha önce de benzer suçlamalarla gündeme geldiğini belirterek, Somali hükümetinin üst düzey isimlerinden destek aldığına dikkat çekti.

FESTU’dan yapılan açıklamada, “Mogadişu’nun uluslararası havalimanı, özellikle cinsel şiddet ve tacizden korunmaya ilişkin işçi haklarının düzenli olarak çiğnendiği bir yer haline gelmiştir. İşçilerin korunması göz ardı edilmeye devam ediyor ve şirket bu suçları örtbas etmek ve aklamak için çalışan bazı üst düzey hükümet yetkililerinden aldığı koruma sayesinde yasaları bu kadar aleni bir şekilde göz ardı edebiliyor” denildi.

FESTU Genel Sekreteri Omar Faruk Osman, “Bu dava, şirkette gelişmesine izin verilen sistematik suiistimallerin ve Somali toplumunda yaygınlaşmasına izin verilen daha geniş cezasızlık bağlamının simgesidir. Bizim duruşumuz nettir: hiç kimse hukukun üstünde değildir. Bahane üretme zamanı sona ermiştir. Somalili işçiler için hesap verebilirlik ve adalet talep ediyoruz. Somali devlet kurumlarını uluslararası ve ulusal taahhütler kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırıyoruz. Adalet ve Somalili işçilerin onuru için verilen mücadele ulusun ruhu için verilen bir mücadeledir.” ifadelerini kullandı. Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) ve Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu (ITF) ile işbirliği içinde FESTU, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’ne (OECD) şirke aleyhine resmi bir şikayette bulunduğunu ve davanın şu anda soruşturma aşamasında olduğunu belirtti.

Şirketlerden ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Sözcü