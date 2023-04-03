  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. SpaceX'e Çin'den rakip çıktı

SpaceX'e Çin'den rakip çıktı

Güncelleme:

Çin'de geliştirilen "TL-2 Y1" adlı roket ile ilk fırlatış gerçekleştirildi. Şirket Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'e rakip olacak.

Xinhua'nın haberine göre, uzaktan algılama özellikli bir uydu, yeni roket ile Gobi Çölü'ndeki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden uzaya gönderildi.

Merkezi Pekin'de bulunan Space Pioneer şirketince geliştirilen TL-2 Y1, Çin'de özel bir şirket tarafından geliştirilen ilk sıvı yakıtlı roket olma özelliğini taşıyor.

Daha önce Çinli özel şirketler i-Space, "SQX-1 Y1" ve Galactic Energy, "CERES-1" roketleriyle fırlatışlar yapmıştı. Her iki roket de katı yakıtlı itki teknolojisi kullanıyor.

Sıvı yakıtlı roketler, katı yakıta kıyasla daha etkin itiş gücü sağladıkları için uzay programlarında tercih ediliyor.

Çin'de ana taşıyıcı sistem olarak, kamuya ait Çin Uzay Havacılık Bilimi ve Teknolojisi Şirketi tarafından üretilen ve geliştirilen Long March (Uzun Yürüyüş) roketleri kullanılıyor.

Son yıllarda dünyada özel sektörün uzay roketi üretimine ilgisinin artmasına paralel olarak Pekin yönetiminin de bu alandaki özel sektör girişimlerini desteklediği gözleniyor.

Etiketler çin spacex roket özel sektör uzay elon musk
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Uzman isim İstanbulluların uykuları kaçıracak 2 noktayı açıkladı
İstanbul'da Kadıköy vapurunda facidan dönüldü
Yolda buldukları ayı yavrusunu eve götürdüler
Final tarihi geldi... Kanal D'nin sevilen dizisi ekranlara veda ediyor!
TRT canlı yayınında ilginç anlar
Erdoğan'dan atama isteyen öğretmene ''öyle olmaz'' yanıtı
Beşiktaş, Kadıköy'de yine 10 kişi yine 4 köşe!
Fransa'da krizin adı Playboy'a kapak kızı olan bakan!
3 Nisan haftası burç yorumları
Yelken yarışında korkunç kaza, 1 tekne battı, 7 tekne hasar aldı