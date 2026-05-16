Tatil cennetinde kabus: Köpek balığı saldırısı can aldı

Avustralya'da turistlerin uğrak noktalarından biri olan Rottnest Island açıklarında köpek saldırısına uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Avustralya'nın batı kıyısında yer alan dünyaca ünlü turistik Rottnest Island açıklarında feci bir olay yaşandı. Popüler bir dalış noktasında köpek balığının saldırısına uğrayan bir erkek hayatını kaybetti. Olay, Batı Avustralya kıyılarında geçen yılın mart ayından bu yana yaşanan ilk ölümlü köpek balığı saldırısı olarak kayıtlara geçti. Saldırının ardından bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı. DHA