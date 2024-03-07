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Telefonla oynarken ofise leopar girdi! Küçük çocuk yaptığıyla şaşırttı

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Maharashtra eyaletindeki Hindistan'da, 12 yaşındaki Mohit Ahire, ofisindeyken leoparın girdiğini fark edince sakin kalarak leoparın arkasından kapıyı kapatıp kaçmayı başardı.

Hindistan’da 12 yaşındaki bir çocuğun leopara karşı soğukkanlı tavırları büyük alkış aldı. Maharashtra eyaletinde bir düğün salonunun ofisinde şarjdaki telefonuyla oyun oynayan Mohit Ahire, ofise leoparın girdiğini gördü. Leoparın içeriye girmesi karşısında soğukkanlılığını koruyan Ahire, hemen telefonunu alıp ofisten çıkarak kapıyı leoparın arkasından kapattı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Ahire’nin sakin ve hızlı hareketleri dikkat çekti. Olay yerine gelen ekiplerin daha sonra leoparı sakinleştirerek ormana bıraktığı belirtildi. 

İHA

Etiketler leopar Çocuk küçük çocuk
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