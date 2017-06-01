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  3. 01 Haziran 2017 09:43

Teröristlerin çöpçatan sitesi deşifre oldu

Düşünce kuruluşu Middle East Media Research Institute, DEAŞ militanlarının çöpçatan sitelerini aktif olarak kullandığını öne sürdü.

Teröristlerin çöpçatan sitesi deşifre oldu
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Merkezi ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan düşünce kuruluşu Middle East Media Research Institute, hazırladığı raporda, DEAŞ militanlarının İngilizce hizmet veren çöpçatan sitelerinden eş bulduğunu iddia etti.

Kuruluş hazırladığı araştırmada DEAŞ militanlarının İslami evlilik sitelerine üye olduğu ve buradan eş aradıkları belirtildi. Islamic Marriage isimli çöpçatan sitesinin reklamlarının Musul ve Suriye’deki Rakka’da yer aldığının kaydedildiği makalede bazı kullanıcıların Türkiye’de tatil yapma vaadinde bulunduğu da kaydediliyor.

İngiliz Thes Sun gazetesinde yer alan haberde bir kullanıcının yorumlarına yer verildi. Bir kullanıcının, “Seveceğim ve güzel zaman geçireceğim bir eş arıyorum. Türkiye gibi romantik yerlere gidip aşkımızın tatlı hatıralarını yaratabiliriz” ifadesi haberde yer aldı.

Haberde, DEAŞ militanlarının benzer sitelerde geçmiş yıllarda da aktif olduğu vurgulandı. İki yıl önce Anonymous isimli hacker grubu DEAŞ militanlarının kullandığı bir çöpçatanlık sitesini kapatmıştı.

teröristler , sanal aşk , deaş , çöpçatanlık