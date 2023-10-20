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  3. Tezkerede tartışma yaratan ''yabancı asker'' detayı! Bakanlıktan açıklama geldi

Tezkerede tartışma yaratan ''yabancı asker'' detayı! Bakanlıktan açıklama geldi

Tezkerede tartışma yaratan ''yabancı asker'' detayı! Bakanlıktan açıklama geldi
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Dışişleri Bakanlığı, Meclis'te kabul edilen Irak ve Suriye tezkeresiyle ilgili, ''Tezkerede yer alan, 'yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması' ifadesi, 2014 yılında kurulan DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu kapsamındaki ortak faaliyetlerle ilgilidir'' açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Irak ve Suriye'deki görev süresinin iki yıl daha uzatılmasına ilişkin 17 Ekim 2023 tarihli TBMM kararının, bazı yanlış yorumlara konu edildiği gözlemlenmiştir. Tezkerede yer alan, 'yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması' ifadesi, 2014 yılında kurulan DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu kapsamındaki ortak faaliyetlerle ilgilidir. Yeni olmayan bu ifade, 2014 yılından bu yana kabul edilen Irak ve Suriye tezkerelerinin metinlerinde de aynen yer almaktadır" denildi. 

DHA

Etiketler ırak suriye tezkere dışişleri bakanlığı yabancı asker
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