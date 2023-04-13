Tunus'ta göçmen teknesi battı: Çok sayıda ölü var

Tunus açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 25 kişi hayatını kaybetti.

Avrupa hayali kuran göçmenlerin umuda yolculuğu, yine hüsranla bitti. Tunus'un güney kesimi Sfaks kenti açıklarında bir göçmen teknesi daha battı.

25 göçmen hayatını kaybetti

Yetkililer, 110 göçmenin bulunduğu batan tekneden 76 kişinin kurtarıldığını, 25 kişinin ise hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kurtarılan göçmenler, adli makamlara sevk edilirken, kayıp 9 kişi için bölgede arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.

Sayı her geçen gün artıyor

Öte yandan İtalya'ya ulaşmak isteyen göçmenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, 2022'nin aynı döneminde Tunus'tan yola çıkarak İtalya'ya ulaşan göçmen sayısı bin 300 iken, bu yıl aynı dönemde sayının 12 bine yükseldi.

3 ayda 27 bin göçmen yakalandı

Tunus Ulusal Güvenlik Kuvvetleri, 1 Ocak ile 31 Mart arasında düzenledikleri operasyonlarda İtalya'ya yönelik 501 düzensiz göç girişiminin engelledi, 13 bin 138'i Sahra Altı Afrika ülkelerinden ve diğerleri Tunuslu olmak üzere 14 bin 406 göçmeni de yakaladı.

Aynı dönem içerisinde Sfaks ve Mehdiye bölgelerinde de Deniz Kuvvetleri'ne ait güvenlik birimlerinin düzenlediği operasyonlarda 388 düzensiz göç girişiminin engellediği, bu operasyonlar sırasında ise 12 bin 804’ü Sahra Altı Afrika ülkelerinden, 455'i Tunuslu olmak üzere 13 bin 259 düzensiz göçmenin yakalandığı belirtildi.