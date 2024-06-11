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Türk büyükelçilik çalışanının oğlu öldürüldü

Türk büyükelçilik çalışanının oğlu öldürüldü
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Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde çalışan bir görevlinin 28 yaşındaki oğlu gaspa uğradı ve vurularak öldürüldü.

Washington'ın kuzeybatısındaki Takoma bölgesinde Pazar günü kız arkadaşını evine bırakan K.D. aracına dönerken saldırıya uğradı. Georgia Caddesi'nde yaşanan olayda K.D.'in gaspa uğradığı belirtildi. Olayı K.D.'in kardeşi E.D., Washington Post gazetesine anlattı.

Ağabeyinin vurularak öldürüldüğünü söyleyen E.D., babalarının Türkiye'nin Büyükelçiliği'nde şoför olarak çalıştığını söyledi. 

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken K.D.'in cansız bedeninin kaldırımda bulunduğu kaydedildi. Polis, maske takan iki saldırganın koyu renkli bir araçla kaçtığını açıkladı. 

E.D., ağabeyinin IT sektöründe çalıştığını söyledi. Büyükelçilik konuyla ilgili Washington Post'a bir açıklama yapmadı.

Etiketler Türk büyükelçilik çalışanının oğlu darp gasp cinayet abd Washington
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