UBER'e bir yasak daha!

Geçen aylarda Londra’da yeniden ruhsat alamayan Türkiye’de hakkında açılan davayı ‘haksız rekabet’ gerekçesiyle kaybeden Uber şimdi de Kolombiya’dan çıkıyor.

CNBC’nin El Tiempo gazetesinden aktardığı habere göre Kolombiya’daki rekabet kurulu Uber’in taksicilerle haksız rekabet yarattığına hükmederek uygulamanın ülkedeki operasyonlarını sonlandırdı.

Kolombiya’da Uber’i kullanan 88 bin sürücü ve 2 milyon kullanıcı olduğu belirtiliyor. Uber hakkında alınan karara itiraz edecek.