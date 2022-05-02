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Ukrayna ordusu salavat getirerek Ramazan Bayramı’nı kutladı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı yayınladığı bir videoda, Ramazan bayramını kutladı. Ukrayna askerlerinin salavat getirdiği anlar paylaşım rekoru kırdı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yayınlanan videolu paylaşımda salavat getirilerek Ramazan Bayramı kutlandı. Videoda Türkçe olarak "Ramazan Bayramı'nız mübarek olsun" ifadelerine yer verilirken Kırım Tatar milli bayrağı ayrıntısı dikkat çekti.

Ordunun sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili Ukrayna Müslümanları, askerler ve siviller ve diğer ülkelerden ortaklarımız! Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Ramazan'ı tebrik ediyor ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü yeniden sağlamak için ortak eylemleriniz için içtenlikle teşekkür ediyor.

Ramazan bayramının başladığı bu günde, insan kişiliğinin manevi bileşenine büyük önem verilir, bu nedenle Müslümanlar geleneksel olarak bu geceyi akrabalarla bir araya gelerek ve Allah'a dua ederek geçireceklerdir.

Bayramınızı tebrik eder, Allah'ın Ukrayna'nın birliği ve Kırım'ın kurtuluşu, tüm mültecilerin evlerine geri dönüşü, Rus saldırganlığı ile parçalanan ailelerin yeniden birleşmesi, herkesin serbest bırakılması için dualarınızı duymasını içtenlikle diliyoruz.

Etiketler ukrayna ordusu salavat ordu bayram tebriği ramazan bayramı
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