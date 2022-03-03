Ukrayna'dan 404 vatandaş daha tahliye edildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'dan 404 kişinin daha yola çıktığını belirterek ''Böylece tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 8 bin 454 oldu'' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Ukrayna’dan 404 vatandaşın daha yola çıktığını ve Tahliye edilen vatandaşların sayısının 8 bin 454 olduğunu açıkladı. Bakan Çavuşoğlu paylaşımında, “Bugün Ukrayna’dan 404 kardeşimiz daha yola çıktı. Böylece tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 8 bin 454 oldu. Ayrıca Ukrayna’dan tahliye ettiğimiz vatandaşlarımız bugün Bükreş ve Varşova’dan Türk Hava Yollarımızla ülkemize sağ salim geldiler. Hoşgeldiniz” ifadelerini kullandı.