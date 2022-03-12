Ukrayna'dan tahliye edilen Türklerin sayısı belli oldu

Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısı 14 bine yaklaştı. Son tahliye otobüsü Türkiye'ye doğru yola çıktı.

Ukrayna’da yaşanan saldırıların ardından Türklerin yurda dönüşü devam ediyor. Bugüne kadar 14 bine yakın kişi

Dışişleri Bakanlığı’nın çabalarıyla Türkiye’ye getirildi.

Türkiye’nin Odessa Başkonsolosluğundan bugün son tahliye otobüsü Türkiye’ye doğru hareket etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Ukrayna’nın Odessa, Lviv ve Çernigiv kentlerinden 154 Türk vatandaşının daha yola çıktığını duyurdu. Çalışmalar Ukrayna’daki Türklerin tamamının tahliyesi ile son bulacak..