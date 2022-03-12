  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Ukraynalı komutandan Rus askerlerine: ''Köpeklere yem olacaksınız''

Ukraynalı komutandan Rus askerlerine: ''Köpeklere yem olacaksınız''

Ukraynalı komutandan Rus askerlerine: ''Köpeklere yem olacaksınız''

Ukrayna'da saldırılarına devam eden Rus ordusu, Karadeniz'deki stratejik bölge Mykolaiv'i kuşattı. Ruslara meydan okuyan Ukraynalı General Dmytro Marchenko, teslim olanlara adil şekilde yaklaşacaklarını, savaşmayı seçenler için ise ''Köpeklere mama olacaklar'' dedi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 17. güne girildi. Barış görüşmeleri devam ederken, Rusya ilerleyişini sürdürüyor. Rus ordusunun hedefindeki bölgeler arasında yer alan Karadeniz'deki Mykolaiv'den ise kan donduran haberler geldi.

"SOKAKLAR RUS CESETLERİYLE DOLU"
Bölge garnizonunun komutanı Ukraynalı General Dmytro Marchenko, püskürtülen saldırılardan sonra sokakların Rus cesetleriyle dolu olduğunu söyleyerek, "Bunu söylemek hoş değil ama cesetleri sokak köpeklerine mama oluyor. Bu bölgelerde devam eden Rus saldırıları nedeniyle onları toparlayıp geri alamıyoruz" dedi.

"GERİ KALANI KÖPEK MAMASI OLACAK"
Teslim olan Rus askerlerinin yaşamalarına izin verileceğinin sözünü veren Marchenko, "Ayrıca, ana silahları bizden uzağa çevrilmiş bir şekilde hatlarımıza gelmeleri halinde Rus tank mürettebatına hiçbir zarar gelmeyeceğini garanti ediyoruz" ifadelerini kullandı. Ancak savaş suçluları için af olmayacağını söyleyen General Marchenko "Suç işledilerse yargılanacaklar ama hayatta kalacaklar. Geri kalanı ise köpek maması olacak." diye konuştu.

Etiketler ukrayna general komutan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayını The Economist açıkladı
Akşener Cumhurbaşkanlığı Sarayı için planını açıkladı
Cinsel gücün sırrı doğada bulundu! İşte en doğal viagra etkisi
İstanbul dün gece bu sesle yankılandı! Boğaz'da facianın eşiğinden dönüldü
Dekoltesi, kıyafetleri, şarkı kapağı derken... Gülşen'in Lolipop klibi de olay oldu
Yasak aşk rezaletini bu fotoğraflar ortaya çıkardı
Türkiye'nin ünlü ''Youtuber''ına eşek şakası! Otomobilini görünce ne yapacağını şaşırdı
Piyasalar allak bullak; altın ve dolar için tahminler peş peşe geldi...
İslam Memiş'ten altın fiyatları için dikkat çeken tahmin
Erdoğan'ın İsrail'e yaptığı teklif ortaya çıktı