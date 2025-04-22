Ünlü maden suyunda dışkıdan bulaşan bakteri çıktı

Fransa'da üretilen ünlü Perrier marka maden suyunun bazı şişelerinde dışkı kaynaklı enterobakterisi bulundu.

Fransa’nın Gard bölgesindeki Vergeze kasabasında üretilen Perrier marka maden sularında insan ve hayvan dışkısından bulaşabilen enterobakteri tespit edilmişti.

Şişeler, Gard bölgesindeki Vergeze fabrikasında üretilmişti. ARS Occitanie tarafından hazırlanan rapora göre, 75 cl’lik şişelerde tespit edilen bakteriler, suyun dışkı kaynaklı şekilde kirlenmiş durumda.

Radio France Internationale sitesine göre, bölgesel sağlık ajansı, Gard valisinin Perrier'in suyunu "doğal mineral su" olarak pazarlama hakkını geri çekmesini önerdi. Bu, Vergeze sahasındaki tüm sondajlar için geçerli olacak. Kurum, "Etkilenen şişelerin tamamen imha edilmesi düşünülebilir" dedi. Hidrologlar, Perrier'deki tüm sondaj kuyularının, maden suyu statüsü için gerekli olan "orijinal saflığını" kaybettiği sonucuna vardı.

Nestlé Waters, olayın "üretim hattında teknik bir müdahale" sonrasında meydana geldiğini belirterek, "sondaj deliğinden herhangi bir sapma olmadığını" iddia etti. Şirket, iş dünyası gazetesi Les Echos'a yaptığı açıklamada, bu olayların "bir fabrikanın normal işleyişiyle bağlantılı" olduğunu söyledi. Piyasaya sürülen tüm ürünlerin güvenli olduğu ifade edildi. Çok sayıda Fransız medya kuruluşunun kaynak gösterdiği raporda, "olumsuz bir sağlık görüşü" yer aldı ve Nestlé'nin dışkı kontaminasyonu göstergelerine ilişkin test sonuçları ile sağlık otoritelerinin açıkladığı sonuçlar arasında büyük farklılıklar bulunduğu belirtildi. Markanın 'doğal mineralli su' etiketi iptal edilebilir

Bilim insanları ayrıca fabrikanın kirli suyu arıtmak için takılan ancak onu arıtmaya yetmediğini söyledikleri 0,2 mikron filtrelerinin kullanımıyla ilgili endişelerini dile getirdi. Bu filtreler tüm virüsleri engelleyemez ve bazı bakterilerin geçmesine izin verebilir. Geçtiğimiz yıl Nestle, işlettiği kuyulardan birinde dışkı bakterisi bulunması nedeniyle Perrier markalı iki milyon şişeyi imha etmişti. Durumun sebebi olarak ise Mart ayında bölgeyi vuran Monica fırtınası sırasında yaşanan yoğun yağışların olduğu kaydedilmişti.