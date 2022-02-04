Ünlü mağazada mide bulandıran iğrençlik! İçine spermlerini döküp denetti

Kanada’nın Brampton eyaletinde ünlü bir kadın ayakkabı mağazasında, mağaza müdürü ayakkabının içerisine spermlerini döküp, ayakkabıyı kadın müşterisine denetti.

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Kanada’nın Brampton eyaletinde meydana gelen bir olay sosyal medyada tepkilere neden oldu. Kadınların sıklıkla tercih ettiği dünyaca ünlü ayakkabı markasının zincir mağazalarından biri ilginç anlara sahne oldu. Mağazanın müdürü Darion Kydd, bir kadın müşterisine denemek için götüreceği ayakkabının içerisine spermlerini bırakıp, bu anları kayıt altına aldı.

Mağazanın müdürü Darion Kydd, bu ana ait fotoğraf ve videoları paylaşarak sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada olayın gündem olmasından sonra mağazadan resmi açıklama geldi. Müdürün yaptığı hareketin kabul edilemez olduğunu söyleyen mağaza yetkilileri Kydd’in işine son verdiklerini açıkladı. Mağaza müdürü adına özür diledikleri bir metni sosyal medyadan paylaştı.