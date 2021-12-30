Uzayda dengeler değişti! Çin, ABD'yi solladı

Çin, ABD'li rakibinden üç kat daha hızlı görüntü alabilen ''Beijing 3'' uydusunu fırlattı. Çin'in küresel uzay yarışında ABD'yi yakaladığı yorumları yapıldı.

Projede yer alan bilim adamlarına göre, yapay zeka ile donatılmış yeni Çin uydusu, geniş alanların yüksek çözünürlüklü görüntülerini mevcut ABD tasarımlı versiyonlarından üç kata kadar daha hızlı yakalayabiliyor.

DAHA ÖNCE İMKANSIZ SAYILAN GÖREVLERİ YERİNE GETİRİYOR

Hakemli Spacecraft dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre Beijing-3, saniyede 10 dereceye kadar eşi görülmemiş hızda dönerken askeri bir aracı ve taşıdığı herhangi bir silahı tanımlamak için yeterince keskin geniş alanların görüntülerini alabiliyor.

Uydunun "çevikliği" daha önce teknik olarak imkansız olarak kabul edilen bazı görevleri yerine getirmesini sağladı.

ABD'DEN KAT KAT HIZLI

South China Morning Post baş bilim insanı Yang Fang'ın “Çin çevik Uydu teknolojisinde nispeten geç başladı ancak kısa sürede çok sayıda atılım gerçekleştirdi. Teknolojimizin seviyesi artık dünya lideri bir konuma ulaştı." dedi.

Fang ayrıca Pekin-3'ü, ABD Lockheed Martin tarafından benzer teknolojiyle geliştirilen en gelişmiş Dünya gözlem uydusu WorldView-4'ten iki ila üç kat daha hızlı olarak nitelendirdi.