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Yapay kalp nakli yapılmıştı, hayatını kaybetti

Yapay kalp nakli yapılmıştı, hayatını kaybetti

Hollanda'da, Kasım 2021'de yapay kalp nakledilen ilk hasta, ameliyattan 8 ay sonra hayatını kaybetti.

Utrecht Üniversitesi Hastanesi'nden yapılan açıklamada ismi belirtilmeyen 54 yaşındaki erkek hastanın, Haziran 2022'de hayatını kaybettiği bildirildi. Kasım 2021'deki ameliyatla yapay kalp sahibi olan ilk hastanın ölümünün şoke edici olduğu kaydedilen açıklamada, ölüm sebebinin araştırıldığı aktarıldı.

Yapay kalp çalışmalarına sunduğu katkı sebebiyle hayatını kaybeden hastaya minnet duyulduğu ifade edilerek, söz konusu kişinin yakınlarına başsağlığı dilendi.

Hollanda kamu yayın kurumu NOS'un aktardığına göre yapay kalp üreticisi Carmat firması, ölümün araştırılması için Hollanda Sağlık Bakımı ve Gençlik Müfettişliğine başvurdu.

Fransız firmanın, 2013'ten bu yana, tedavi şansı kalmayan hastalar için yapay kalp ürettiği belirtildi.

Dünyada yapay kalp nakledilen ilk dört hastanın, ameliyattan sonra ortalama 164 gün yaşadığına değinilen haberde, bu sürenin daha sonra ortalama 216 güne çıktığı bildirildi.

Haberde, Hollandalı hastanın yapay kalp nakli ameliyatından 240 gün sonra ölmesinin beklenmeyen bir şey olmadığına dikkat çekildi.

Hollanda'nın yanı sıra ABD, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Danimarka ve Kazakistan'da da yapay kalp nakli ameliyatları yapıldığı belirtildi.

 

 

Etiketler Yapay kalp nakli Yapay kalp kalp nakli hollanda
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