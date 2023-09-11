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  3. Yolcu uçağında büyük panik! Alevler yükseldi, yolcular tahliye edildi

Yolcu uçağında büyük panik! Alevler yükseldi, yolcular tahliye edildi

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Çin devlet havayolu şirketi Air China'ya ait "CA403" sefer sayılı uçağın motorlarından birinin alev almasının ardından Singapur'a iniş yapan uçaktaki yolcular tahliye edildi.

Air China'ya ait "CA403" sefer sayılı uçağın motorlarından birinin alev almasının ardından Singapur'a iniş yapan uçaktaki 146 yolcu ve 9 kişilik mürettebatın tamamının güvenli şekilde tahliye edildiği bildirildi.

Açıklamada, 9 yolcunun tahliye sırasında kabin içine yayılan dumandan etkilendiği kaydedildi.

Air China'dan olaya ilişkin yapılan açıklamada da yangının motordaki mekanik bir arızadan kaynaklandığının tespit edildiği ve olaya ilişkin soruşturmanın hala devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Etiketler yolcu uçağı tahliye CA403 uçağın motorları
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