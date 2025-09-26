Yolda yürürken ayağına takıldı; başına talih kuşu kondu

Fransa'da yürüyüşe çıkan bir kişinin bulduğu taşın dünyaya ait olmadığı ortaya çıktı. Taşın değerinin 6 milyon lira olduğu belirlendi.

Gündelik bir yürüyüş sırasında ayağına takılan taşı merak edip inceleten bir vatandaş, hayatının sürpriziyle karşılaştı. İlk bakışta sıradan bir kaya parçası gibi görünen taşın aslında dünya dışı kökenli nadir bir göktaşı olduğu ortaya çıktı.

DÜNYAYA AİT DEĞİL

Uzmanların yaptığı analizlerde taşın binlerce yıl önce uzaydan dünyaya düştüğü belirlendi. Parlak yapısı ve alışılmadık dokusuyla dikkat çeken göktaşının, yüksek miktarda değerli metal içerdiği tespit edildi.

6 MİLYON LİRA DEĞERİNDE

Nadirliği ve içeriğindeki elementler nedeniyle göktaşının piyasa değeri 6 milyon lira olarak hesaplandı. Bu keşif, sahibini bir anda milyoner yapabilecek nitelikte.

Uzmanlara göre göktaşları yalnızca maddi değerleriyle değil, aynı zamanda evrenin oluşumuna dair sundukları ipuçlarıyla da büyük önem taşıyor. Bu nedenle koleksiyonerlerin yanı sıra bilim insanları için de son derece kıymetli kabul ediliyor.