  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Yolda yürürken ayağına takıldı; başına talih kuşu kondu

Yolda yürürken ayağına takıldı; başına talih kuşu kondu

Yolda yürürken ayağına takıldı; başına talih kuşu kondu
Güncelleme:

Fransa'da yürüyüşe çıkan bir kişinin bulduğu taşın dünyaya ait olmadığı ortaya çıktı. Taşın değerinin 6 milyon lira olduğu belirlendi.

Gündelik bir yürüyüş sırasında ayağına takılan taşı merak edip inceleten bir vatandaş, hayatının sürpriziyle karşılaştı. İlk bakışta sıradan bir kaya parçası gibi görünen taşın aslında dünya dışı kökenli nadir bir göktaşı olduğu ortaya çıktı.

DÜNYAYA AİT DEĞİL

Uzmanların yaptığı analizlerde taşın binlerce yıl önce uzaydan dünyaya düştüğü belirlendi. Parlak yapısı ve alışılmadık dokusuyla dikkat çeken göktaşının, yüksek miktarda değerli metal içerdiği tespit edildi.

6 MİLYON LİRA DEĞERİNDE

Nadirliği ve içeriğindeki elementler nedeniyle göktaşının piyasa değeri 6 milyon lira olarak hesaplandı. Bu keşif, sahibini bir anda milyoner yapabilecek nitelikte.

Uzmanlara göre göktaşları yalnızca maddi değerleriyle değil, aynı zamanda evrenin oluşumuna dair sundukları ipuçlarıyla da büyük önem taşıyor. Bu nedenle koleksiyonerlerin yanı sıra bilim insanları için de son derece kıymetli kabul ediliyor.

text-ad
Etiketler fransa göktaşı yürüyüş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Güzel şarkıcıdan şoke eden satırlar: ''Zorbalık, tehdit ve korku... boşanmak istiyorum'' Güzel şarkıcıdan şoke eden satırlar: ''Zorbalık, tehdit ve korku... boşanmak istiyorum'' Trump'ın Erdoğan'a rahip Brunson ile ilgili sözleri ortalığı karıştırdı: ''Bu nasıl bir utançtır'' Trump'ın Erdoğan'a rahip Brunson ile ilgili sözleri ortalığı karıştırdı: ''Bu nasıl bir utançtır'' Fenerbahçe'nin 35 milyon Euro'luk Kerem Aktürkoğlu transferi için soruşturma başlatıldı Fenerbahçe'nin 35 milyon Euro'luk Kerem Aktürkoğlu transferi için soruşturma başlatıldı Ünlü şarkıcı Güllü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti, intihar iddiası ortalığı karıştırdı Ünlü şarkıcı Güllü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti, intihar iddiası ortalığı karıştırdı Pazarcıların tartışması kanlı bitti: Pompalı tüfekle mermi yağdırdılar! Pazarcıların tartışması kanlı bitti: Pompalı tüfekle mermi yağdırdılar! İstanbul'da 16 yaşındaki kız ile annesi bir kişiyi bıçaklayarak öldürdü İstanbul'da 16 yaşındaki kız ile annesi bir kişiyi bıçaklayarak öldürdü Yargıtay'dan tüm kiracılar ve ev sahipleri için bir emsal karar daha! Yargıtay'dan tüm kiracılar ve ev sahipleri için bir emsal karar daha! MasterChef'te kıyamet koptu! Çağatay, Mehmet Yalçınkaya'nın üzerine yürüdü! MasterChef'te kıyamet koptu! Çağatay, Mehmet Yalçınkaya'nın üzerine yürüdü! Türkiye'nin yarım asırlık arazi davası: 5 milyar dolar değer biçildi! Türkiye'nin yarım asırlık arazi davası: 5 milyar dolar değer biçildi! Olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı anketi açıklandı Olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı anketi açıklandı
Trump: ''F35 ve F16'lar için anlaşma yapabiliriz, ancak Erdoğan önce bizim için birşeyler yapacak'' Trump: ''F35 ve F16'lar için anlaşma yapabiliriz, ancak Erdoğan önce bizim için birşeyler yapacak'' Erdoğan-Trump zirvesi sonrası açıklama geldi: İşte THY'nin Boeing'ten satın alacağı uçak sayısı Erdoğan-Trump zirvesi sonrası açıklama geldi: İşte THY'nin Boeing'ten satın alacağı uçak sayısı Milyonlarca kişinin IBAN numarası bu gece değişiyor! Milyonlarca kişinin IBAN numarası bu gece değişiyor! CHP'nin kayyum itirazı davasında karar açıklandı CHP'nin kayyum itirazı davasında karar açıklandı Beklenen kış erken geldi: Hava buz kesecek, çok sayıda ilimiz için sağanak alarmı verildi! Beklenen kış erken geldi: Hava buz kesecek, çok sayıda ilimiz için sağanak alarmı verildi! Adliye önünde ''tanık'' cinayeti! Kafasına sıktı Adliye önünde ''tanık'' cinayeti! Kafasına sıktı Ekrem İmamoğlu'ndan 7 yıl hapsi ve siyasi yasak istenen bilirkişi davasında çok konuşulacak savunma! Ekrem İmamoğlu'ndan 7 yıl hapsi ve siyasi yasak istenen bilirkişi davasında çok konuşulacak savunma! 9 bin işçi çıkarmıştı... Elektronik ve beyaz eşya devi binlerce çalışanını daha işten çıkaracak! 9 bin işçi çıkarmıştı... Elektronik ve beyaz eşya devi binlerce çalışanını daha işten çıkaracak! Arabeskin kraliçesi Güllü'nün ölmeden önceki son anları ortaya çıktı Arabeskin kraliçesi Güllü'nün ölmeden önceki son anları ortaya çıktı Caner Erkin sahada takım arkadaşına tokat attı! Caner Erkin sahada takım arkadaşına tokat attı!