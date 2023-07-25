Yunanistan'da yangın söndürme uçağı düştü

Yunanistan'ın Eğriboz adasında orman yangınlarına müdahale eden uçak düştü.

Eğriboz adasının güneyindeki Platanistos’ta orman yangınına müdahale sırasında Canadair CL-215 tipi uçak düştü. Uçağın Yunan itfaiyesine ait olduğu ifade edildi. Yunan medyası, uçakta 2 kişinin bulunduğunu bildirdi. Ayrıca Yunan televizyonunda yayınlanan görüntüde, uçağın su boşaltmak için alçaldığı, kanadını bir ağaca çarptığı ve kontrolden çıkarak yere çakıldığı görüldü. Pilotların durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

DHA