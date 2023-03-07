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Yüzlerce Hristiyan kıyamet korkusuyla ülke değiştirdi! ''Tek güvenli yer''

Yüzlerce Hristiyan kıyamet korkusuyla ülke değiştirdi! ''Tek güvenli yer''
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Doğu Afrika ülkesi Uganda'da yüzlerce Hristiyan, kıyamet kopacağı korkusuyla Etiyopya'da geçti. İnanışa göre, kıyamet sonrası Etiyopya'da hayat yeniden başlayacak.

Polis sözcüsü Oscar Ogeca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzlerce Ugandalı Hristiyan'ın kıyamet kopacağı ve bunun bölgelerini etkileyeceği korkusuyla Etiyopya'ya gittiklerini söyledi.

Ogeca, mezhep üyelerinin kıyamet sonrası Etiyopya'da hayatın yeniden başlayacağına inandıklarını belirtti.

Söz konusu mezhep üyelerinin Etiyopya'ya geçmeden önce tüm mal varlıklarını sattıklarını aktaran Ogeca, "Uganda'nın doğusundaki Obululum köyü sakinleri, kıyamette tek güvenli yer olduğu düşüncesiyle Etiyopya'ya gitti." dedi.

Ogeca, konu ile ilgili soruşturma başlattıkları bilgisini paylaştı.

Uganda'da yanlış bilgilerle yönlendirme yapan bazı mezhepler, birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden oluyor.

AA

Etiketler uganda hristiyan etiyopya
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