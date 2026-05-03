  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Zelenski görüntüleri paylaştı: Rusya'nın 'gölge filosu' vuruldu!

Zelenski görüntüleri paylaştı: Rusya'nın 'gölge filosu' vuruldu!

Güncelleme:

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, Rusya’nın petrol ticaretinde kritik rol oynayan "gölge filosuna" yönelik düzenlenen başarılı operasyonu duyurdu! Novorossiysk Limanı açıklarında hedef alınan iki dev petrol tankeri, Ukrayna'nın uzun menzilli yetenekleriyle saf dışı bırakıldı. Zelenski, saldırı anına ait görüntüleri paylaşırken "Denizde, havada ve karada saldırılarımız artacak" diyerek Moskova'ya gözdağı verdi.

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş, Karadeniz’in stratejik noktalarında sıcaklığını artırıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın yaptırımları delmek ve petrol taşımak için kullandığı "gölge filosuna" ağır bir darbe indirildiğini açıkladı.

"Artık Kullanılamaz Hale Geldiler"

Sosyal medya hesabından operasyona dair görüntüleri paylaşan Zelenski, Rusya'nın Novorossiysk Limanı girişinde iki petrol tankerinin hedef alındığını bildirdi. Ukrayna ordusunun gerçekleştirdiği bu saldırıyla, aktif olarak petrol taşımacılığında kullanılan gemilerin artık işlevsiz kaldığını öne süren Zelenski, Rusya'nın enerji üzerinden savaş bütçesi oluşturmasını engellemeyi hedeflediklerini vurguladı.

Ukrayna'nın Uzun Menzil Stratejisi Genişliyor

Zelenski, Karadeniz'deki bu operasyonun sadece bir başlangıç olduğunun sinyalini vererek şu ifadeleri kullandı:

“Ukrayna'nın uzun menzilli yetenekleri denizde, havada ve karada kapsamlı bir şekilde geliştirilecektir. Saldırılarımızı artırmaya devam edeceğiz.”

Gölge Filo Nedir?

Rusya'nın uluslararası yaptırımları baypas etmek amacıyla kullandığı, çoğu zaman sigortasız ve mülkiyeti gizli tutulan gemilerden oluşan "gölge filo", Moskova'nın savaş ekonomisini ayakta tutan en önemli damarlardan biri olarak biliniyor. Bu tankerlerin hedef alınması, Rusya'nın ihracat kapasitesine doğrudan bir saldırı olarak değerlendiriliyor.

Bu Haberleri Kaçırma...

90'ların çocuk yıldızı Küçük İbo, Halil İbrahim Küçük'ün son hali görenleri şaşırttı
90'ların çocuk yıldızı Küçük İbo, Halil İbrahim Küçük'ün son hali görenleri şaşırttı
Oğlunun 2 çocuk annesi dini nikahlı sevgilisini öldüren annenin ifadesi ortaya çıktı
Oğlunun 2 çocuk annesi dini nikahlı sevgilisini öldüren annenin ifadesi ortaya çıktı
Şarkıcı Hatice aylık gelirini açıkladı: ''Hiç sahneye çıkmasam bile kazancım sabit...''
Şarkıcı Hatice aylık gelirini açıkladı: ''Hiç sahneye çıkmasam bile kazancım sabit...''
Peugeot yeni nesil SUV ve sedan aslanlarını ortaya çıkardı
Peugeot yeni nesil SUV ve sedan aslanlarını ortaya çıkardı
Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı aşk şehri Roma'da aşka geldi...
Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı aşk şehri Roma'da aşka geldi...
İslam Memiş’ten ''tufan" uyarısı! Altın borcu olanlar, düğün yapacaklar ve ev alacaklar dikkat
İslam Memiş’ten ''tufan" uyarısı! Altın borcu olanlar, düğün yapacaklar ve ev alacaklar dikkat
73 yaşında evlat katili oldu; cinayetini nedeni kahretti!
73 yaşında evlat katili oldu; cinayetini nedeni kahretti!
İslam Memiş altında kısa, orta ve uzun vadeli tahminlerini tek tek açıkladı
İslam Memiş altında kısa, orta ve uzun vadeli tahminlerini tek tek açıkladı
Etiketler Zelenskiy Rusya ukrayna savaş Novorossiysk Limanı liman petrol tankeri gölge filo karadeniz operasyon video putin
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Parti İl Başkanı'nın skandal ifadeleri büyük tepki topladı! AK Parti İl Başkanı'nın skandal ifadeleri büyük tepki topladı! Oğlunun 2 çocuk annesi dini nikahlı sevgilisini öldüren annenin ifadesi ortaya çıktı Oğlunun 2 çocuk annesi dini nikahlı sevgilisini öldüren annenin ifadesi ortaya çıktı ''Saygı1'' gecesindeki 'isim krizi' lince dönüştü, Mustafa Sandal'dan Mela Bedel açıklama geldi ''Saygı1'' gecesindeki 'isim krizi' lince dönüştü, Mustafa Sandal'dan Mela Bedel açıklama geldi 90'ların çocuk yıldızı Küçük İbo, Halil İbrahim Küçük'ün son hali görenleri şaşırttı 90'ların çocuk yıldızı Küçük İbo, Halil İbrahim Küçük'ün son hali görenleri şaşırttı Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy'dan beklenen açıklama geldi Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy'dan beklenen açıklama geldi İslam Memiş’ten ''tufan" uyarısı! Altın borcu olanlar, düğün yapacaklar ve ev alacaklar dikkat İslam Memiş’ten ''tufan" uyarısı! Altın borcu olanlar, düğün yapacaklar ve ev alacaklar dikkat PKK'nın ''yok daha neler'' dedirten terörsüz Türkiye süreci talepleri ortaya çıktı! PKK'nın ''yok daha neler'' dedirten terörsüz Türkiye süreci talepleri ortaya çıktı! Küresel piyasalarda petrol ve altın fiyatlarını değiştirecek hamle geldi! Küresel piyasalarda petrol ve altın fiyatlarını değiştirecek hamle geldi! Şaka yapmak isterken hem 92 hektarı kül etti hem de 43,7 milyon TL tazminata mahkum oldu Şaka yapmak isterken hem 92 hektarı kül etti hem de 43,7 milyon TL tazminata mahkum oldu Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı aşk şehri Roma'da aşka geldi... Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı aşk şehri Roma'da aşka geldi...
73 yaşında evlat katili oldu; cinayetini nedeni kahretti! 73 yaşında evlat katili oldu; cinayetini nedeni kahretti! Ahmet Çakar'ın iddiası Süper Lig'i karıştırdı! Fenerbahçe'den jet hamle geldi Ahmet Çakar'ın iddiası Süper Lig'i karıştırdı! Fenerbahçe'den jet hamle geldi İstanbul'da güpegündüz genç kadına iğrenç taciz kamerada! İstanbul'da güpegündüz genç kadına iğrenç taciz kamerada! Devrim Özkan hakkındaki tepki çeken iddialara isyan etti Devrim Özkan hakkındaki tepki çeken iddialara isyan etti Amedspor'un şampiyonluk kutlamalarında ortalık karıştı, çok sayıda yarlı ve gözaltı var! Amedspor'un şampiyonluk kutlamalarında ortalık karıştı, çok sayıda yarlı ve gözaltı var! İstanbul trafiğindeki şehir eşkıyalarına rekor ceza! Hem paraları gitti hem araçları! İstanbul trafiğindeki şehir eşkıyalarına rekor ceza! Hem paraları gitti hem araçları! Türkiye’deki Tesla sahiplerine ve Tesla'nın şarj istasyonlarını kullananlara kötü haber! Türkiye’deki Tesla sahiplerine ve Tesla'nın şarj istasyonlarını kullananlara kötü haber! Kırmızı ışık ihlali yapan sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi! Korkunç kaza saniye saniye kamerada Kırmızı ışık ihlali yapan sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi! Korkunç kaza saniye saniye kamerada Şarkıcı Hatice aylık gelirini açıkladı: ''Hiç sahneye çıkmasam bile kazancım sabit...'' Şarkıcı Hatice aylık gelirini açıkladı: ''Hiç sahneye çıkmasam bile kazancım sabit...'' Karadeniz'in mor mucizesi geri döndü... Sadece 3 hafta sürüyor, tüm dünyadan turist akını yaşanıyor! Karadeniz'in mor mucizesi geri döndü... Sadece 3 hafta sürüyor, tüm dünyadan turist akını yaşanıyor!