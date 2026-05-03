Zelenski görüntüleri paylaştı: Rusya'nın 'gölge filosu' vuruldu!

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, Rusya’nın petrol ticaretinde kritik rol oynayan "gölge filosuna" yönelik düzenlenen başarılı operasyonu duyurdu! Novorossiysk Limanı açıklarında hedef alınan iki dev petrol tankeri, Ukrayna'nın uzun menzilli yetenekleriyle saf dışı bırakıldı. Zelenski, saldırı anına ait görüntüleri paylaşırken "Denizde, havada ve karada saldırılarımız artacak" diyerek Moskova'ya gözdağı verdi.

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş, Karadeniz’in stratejik noktalarında sıcaklığını artırıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın yaptırımları delmek ve petrol taşımak için kullandığı "gölge filosuna" ağır bir darbe indirildiğini açıkladı.

"Artık Kullanılamaz Hale Geldiler"

Sosyal medya hesabından operasyona dair görüntüleri paylaşan Zelenski, Rusya'nın Novorossiysk Limanı girişinde iki petrol tankerinin hedef alındığını bildirdi. Ukrayna ordusunun gerçekleştirdiği bu saldırıyla, aktif olarak petrol taşımacılığında kullanılan gemilerin artık işlevsiz kaldığını öne süren Zelenski, Rusya'nın enerji üzerinden savaş bütçesi oluşturmasını engellemeyi hedeflediklerini vurguladı.

Ukrayna'nın Uzun Menzil Stratejisi Genişliyor

Zelenski, Karadeniz'deki bu operasyonun sadece bir başlangıç olduğunun sinyalini vererek şu ifadeleri kullandı:

“Ukrayna'nın uzun menzilli yetenekleri denizde, havada ve karada kapsamlı bir şekilde geliştirilecektir. Saldırılarımızı artırmaya devam edeceğiz.”

Gölge Filo Nedir?

Rusya'nın uluslararası yaptırımları baypas etmek amacıyla kullandığı, çoğu zaman sigortasız ve mülkiyeti gizli tutulan gemilerden oluşan "gölge filo", Moskova'nın savaş ekonomisini ayakta tutan en önemli damarlardan biri olarak biliniyor. Bu tankerlerin hedef alınması, Rusya'nın ihracat kapasitesine doğrudan bir saldırı olarak değerlendiriliyor.