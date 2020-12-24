2021 için bomba tahmin: ''Altından daha fazla kazandıracak''

2020 yılında koronavirüs salgınının etkisiyle dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları bu seyrine devam ediyor. Piyasadaki dalgalı seyir ise vatandaşın kafasını karıştırıyor. Yeni yılda altın fiyatlarında yön ne olacak? Bu dönemde altın alınmalı mı? İşte Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in değerlendirmesi.

"ONS ALTIN TEKRAR 2000 DOLARIN ÜZERİNE ÇIKABİLİR"

Bu süreçte altının gram fiyatının 540 TL'den 440 TL'ye kadar gerilediğini bu günlerde ise 450-460 TL bandında dengelendiğini belirten Memiş, "Özellikle vaka sayılarındaki artışlar, küresel ekonomilerdeki büyümeye dair endişeleri tekrar gündeme getiriyor, bu da emtia fiyatlarını olumlu yönde destekleyen faktörler olduğu için uluslararası piyasalarda altının ons fiyatının 2020 dolar seviyelerine çıkmasına neden olabilir. Yani tekrardan 2000 dolar seviyesinin üzerinde bir altın fiyatı görebiliriz buda içeride gram altının hızlı bir şekilde 480 TL seviyesinin üzerine ataklar yapmasına neden olabilir. Bundan dolayı vatandaşlar bu düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirebilir ama burada bir uyarıda bulunmak gerekiyor. Biz vatandaşlarımıza şunu tavsiye ediyoruz altın, gümüş gibi emtialar uzun vadeli bir yatırım aracıdır. Bankadan kredi kullanarak yada borç alarak yatırım yapılmamalıdır. Birikim ve tasarruflarınızla uzun vadeli emtia alımı yapmalıdırlar." dedi.

"2021'DE GÜMÜŞ ALTINA KIYASLA DAHA ÇOK KAZANDIRACAK"

Memiş, "2021 yılında altın fiyatlarında bu kadar agresif yükselişler beklemiyoruz. 2021 yılının 2. çeyreğinden sonra altın fiyatlarında ve gümüşte bir gerileme bekliyoruz. 2020 yılında gümüş altını tahtından eden çok değerli bir emtia oldu. 2021 yılında da altına kıyasla gümüşün daha iyi bir getiri sağlayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.