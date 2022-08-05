ABD'de istihdam verileri açıklandı

ABD'de tarım dışı istihdam temmuz ayında 250 binlik beklentiye karşılık 528 bin arttı. İşsizlik ise yüzde 3,5'e geriledi.

Piyasaların merakla beklediği ABD verisi açıklandı.

ABD'de tarım dışı istihdam temmuz ayında beklentileri ikiye katlayarak 528 bin artış kaydetti.

Piyasa beklentilerine göre, tarım dışı istihdamın 250 bine yavaşlaması ve ortalama saatlik kazançların aylık yüzde 0,3 artması öngörülüyordu.

Haziran'daki tarım dışı istihdam artışı 372 binden 398 bine revize edildi.

İŞSİZLİK SALGIN ÖNCESİNE DÖNDÜ

ABD'de işsizlik oranı temmuzda 0,1 puan azalarak yüzde 3,5'e geriledi.

Bu dönemde beklentilerin aksine düşüş gösteren işsizlik oranının haziranda olduğu gibi yüzde 3,6 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

Böylece, hem tarım dışı istihdam hem de işsizlik oranı, Şubat 2020'deki salgın öncesi seviyelerine döndü.

Ülkedeki işsiz sayısı, temmuzda 242 bin kişi azalarak 5 milyon 670 bin kişi oldu. İş gücüne katılım oranı ise bu dönemde 0,1 puan azalışla yüzde 62,1 olarak kaydedildi.

Haftalık ortalama çalışma saati bu dönemde 34,6 olurken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç yüzde 0,5 artarak 32,27 dolara çıktı.

ABD'de işsizlik oranı Covid-19 salgınının etkisiyle Nisan 2020'de yüzde 4,4'ten yüzde 14,8'e çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Analistler, istihdam verilerinin ekonominin resesyonda olmadığına dair en güçlü kanıtı sağladığını belirtti.

ABD ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde gösterdiği yüzde 1,6'lık küçülmenin ardından ikinci çeyrekte de yüzde 0,9 daralmıştı. Ülke ekonomisi, iki çeyrek art arda daralma göstererek teknik olarak resesyona girmişti.

AA