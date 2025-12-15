Açlık sınırı ile asgari ücret arasında uçurum büyüyor

BİSAM'ın Kasım 2025 raporuna göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 27 bin 289 TL, yoksulluk sınırı ise 94 bin 393 TL oldu. Açlık sınırı ile asgari ücret arasındaki fark 5 bin 185 TL'ye yükseldi.

DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), Kasım 2025 dönemi için açlık ve yoksulluk sınırı verilerini kamuoyuyla paylaştı. Rapora göre, dört kişilik bir ailenin sadece sağlıklı ve dengeli beslenme için yapması gereken aylık minimum harcama tutarı 27 bin 289 lira olarak hesaplandı. Bu tutar, açlık sınırı olarak belirlendi.

Yoksulluk sınırı 94 bin lirayı aştı

Açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplamada ise eğitim, sağlık, barınma, ulaşım gibi zorunlu tüm giderler dahil edildiğinde yoksulluk sınırı tam 94 bin 393 lira seviyesine yükseldi.

Tek kişi için yaşam maliyeti yükseldi

Raporda, tek başına yaşayan bir kişinin yaşamını idame ettirmesi için gereken harcama tutarı da belirlendi. Buna göre, tek başına yaşayan bir kişinin sağlıklı beslenme, barınma, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi tüm harcamalarının toplamı olan yoksulluk sınırı en az 43.882 lira olarak tespit edildi.