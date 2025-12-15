  1. Anasayfa
  4. İstanbul'da sitede başlayan kavga sokağa taştı; ortalık fena karıştı!

İstanbul'da sitede başlayan kavga sokağa taştı; ortalık fena karıştı!

Güncelleme:

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir sitede başlayan kavga, sokağa taştı. Onlarca kişinin birbirine girdiği kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Pınar Mahallesi’nde bulunan bir sitede başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede gençler arasındaki tartışma büyüyerek kavgada dönerken, taraflar birbirlerine tekme, tokat saldırdı. Olay dakikalar sonra sokağa taşarken, gençler kemer ve damacana gibi ellerine geçenlerle karşı tarafa saldırdı. Uzun süre devam eden ve savaş alanlarını hatırlatan kavga anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA

Etiketler esenyurt site kavga sokak
