AK Parti'den zam açıklaması: Yurt dışı çıkış harcı ne kadar olacak?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yurt dışı çıkış harcı bedelinin makul bir seviyeye getirileceğini açıkladı.

AK Parti, kanun tekliflerine ilişkin genel bilgilendirme için TBMM'de kapalı grup toplantısı gerçekleştirdi.

Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında düzenlenen toplantıda, temmuz ayı boyunca Meclis'te görüşülecek kanun teklifleri hakkında genel bilgilendirme yapıldı.

Vergi düzenlemesinin Meclis'e geleceğini bildiren Güler, "Asgari kurumlar vergisi açısından, biz almadığımız takdirde nitelikli küresel şirketlerin merkezinde olduğu ülke alıyor. Biz alacağız. Ama bu birçok maddeyi etkilediği için 14-15 maddeyle geliyor. Vergi adaletini sağlayacak, vergiyi tabana yayacak, biraz da sadeleştirecek bir düzenleme. Aşama aşama birkaç paketten söz edebiliriz." dedi.

Gazetecilerin sorusu üzerine AK Parti Grup Başkanı Güler, yurt dışı çıkış harcını makul bir seviyeye getireceklerini, asgari ücrete ara zam olmayacağını açıkladı.

Yurt dışı çıkış harcının 150 liradan 1.500 liraya yükseltilmesi öngörülüyordu.

SAHİPSİZ HAYVAN DÜZENLEMESİ

Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifine ilişkin Güler, "Sokaktan aldınız, bakımını, tedavisini yaptınız, kısırlaştırıp sokağa bıraktınız; böyle bir uygulamayı artık kaldırıyoruz." diye konuştu.

Sokakların tehlikeli olduğunu belirten Güler, "Nitelikli, yaşam kalitesi artırılmış barınaklara alınmalı. Barınaklarda rehabilite edilemeyen, bulaşıcı hastalığı olan, sahiplendirme imkanı olmayan hayvanların da ötenazi yoluyla hayatına son verilmesi; yaşam kalitesi olarak da barınakların kalitesinin artırılması..." ifadelerini kullandı.

Mevcut kanuna göre büyükşehir belediyelerinin bütçelerinin binde 3'ünü, nüfusu 25 binin üzerindeki belediyelerin binde 5'ini bu alana ayırmak zorunda olduklarını hatırlatan Güler, "Ama yapmayanlar, başka yere harcayanlar, ihmal edenler var. Onunla ilgili bir denetim mekanizması ve müeyyide getireceğiz." bilgisini verdi.

NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifinin 16-17 maddeden oluşabileceğini ve teklifi cuma günü Meclis Başkanlığı'na sunacaklarını bildiren Güler, çalışmayı tamamlamalarının ardından muhalefetle yarın görüşebileceklerini açıkladı.

Meclis tatile girmeden kanun teklifinin yasalaşıp yasalaşmayacağına yönelik soruya Güler, "Yasalaşsın ve herkes işine baksın. Bu çok ciddi bir sorun haline geldi." yanıtını verdi.

Güler, sahipsiz hayvanları farklı yerlere taşıyan belediyelere, hayvan başına idari para cezası verileceğini söyledi.