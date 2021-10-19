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Amazon, 150 bin personel alacak

Amazon, 150 bin personel alacak

ABD merkezli e-ticaret devi Amazon, tatil mevsiminde yapılan ürün teslimatlarına yardımcı olmak için 150 bin mevsimlik işçi alacak.

Şirket açıklamasında, mevsimlik işler de dahil olmak üzere ABD'deki bütün Amazon işlerinde ortalama başlangıç saat ücretinin 18 ABD doları olduğu belirtildi.

"VERDİĞİMİZ SÖZLERİ TUTMAMIZA YARDIM OLUYOR"
Amazon'un küresel müşteri memnuniyetinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Alicia Boler Davis, "Dolgun ücret ve yan ödemeleri olan tam zamanlı, yarı zamanlı ve şimdi de mevsimlik işler sunmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Davis şöyle devam etti:

"Mevsimlik personel alımlarımız müşterilerimize verdiğimiz sözleri tutmamıza yardımcı olurken tam zamanlı çalışanlarımıza da yoğun dönemlerde esneklik sağlamaktadır."

HANGİ ALANLARDA ALIM YAPACAK?
Amazon'da işe alınacakların çalışma alanları arasında istifleme, toplama, paketleme, sevkiyat ve daha birçok alan bulunuyor. Amazon, yeni alınacak personelin ABD içerisinde yüzlerce kent ve kasabada istihdam edileceğini söyledi.

Etiketler amazon personel
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