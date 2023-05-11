ASELSAN ile BMC'den yeni anlaşma

ASELSAN ile BMC Otomotiv arasında tank sistemlerine yönelik 197 milyon 461 bin 309 euro ve 1 milyar 396 milyon 82 bin 556 TL tutarında sözleşme imzalandı.

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile BMC Otomotiv ile yeni bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN ile BMC Otomotiv arasında tank sistemlerine yönelik 11 Mayıs 2023 tarihinde, toplam bedeli 197 milyon 461 bin 309 euro ve 1 milyar 396 milyon 82 bin 556 TL tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2024-2027 yıllarında gerçekleştirilecektir." denildi.