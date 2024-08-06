  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Türkiye'nin dev havayolu şirketi iflas etti

Atlasglobal iflas etti

Atlasglobal iflas etti
Güncelleme:

Türkiye'nin köklü hava yolu şirketlerinden biri olan Atlasglobal, uzun süren yasal sürecin ardından resmen iflas etti. 2021 yılında başlayan iflas süreci, Yargıtay'ın onama kararıyla sonuçlandı.

Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, Atlasglobal'in 2021 yılında iflasına karar verdi. İstinaf Mahkemesi, şirket yönetim kurulunun iflas talebinin bulunmaması nedeniyle ilk kararı bozdu. Dosya, eksikliklerin giderilmesi için tekrar birinci derece mahkemeye gönderildi. Birinci derece mahkeme, eksiklikleri tamamlayarak yeniden iflas karar verdi. Yargıtay, tüm incelemeleri yaparak iflas kararını onadı.

2001 yılında kurulmuştu

Atlasglobal, merkezi İstanbul'da bulunan Türk havayolu şirketiydi. 14 Mart 2001 tarihinde Öger Holding A.Ş. tarafından kurulan, iç ve dış hatlarda tarifesiz seferlerle yolcu ve yük taşımacılığı yapmak üzere ruhsatlandırılan Atlasglobal, ilk uçuşunu 1 Haziran 2001 tarihinde gerçekleştirmişti.

Atlasglobal firması 2015 yılının Ocak ayında yaptığı açıklama ile firmanın Atlasjet olan adının değiştirmişti.

26 Kasım 2019 tarihinde şirketten yapılan açıklamayla 21 Aralık 2019 tarihine kadar geçici süreyle operasyonlarına ara verdiği bildirilmişti. Ancak daha sonra operasyonlarına yeniden başlayan şirket 14 Şubat 2020 tarihinde SHGM tarafından yapılan açıklamaya göre bu tarihten itibaren tüm uçuşlarını durdurarak iflasını istemişti.

23 Temmuz 2024 tarihinde, Yargıtay 6. Hukuk Dairesi tarafından yapılan incelemeler sonrasında iflası onaylanmıştı.

2021 yılında başlayan iflas süreci, Yargıtay'ın onama kararıyla sonuçlandı.

 

 

Etiketler atlasglobal atlas jet atlas iflas Atlasjet
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Parti'nin tepki çeken soyadı düzenlemesi ertelendi AK Parti'nin tepki çeken soyadı düzenlemesi ertelendi SPK beklenen 50 borsalık kripto para borsası listesini yayınladı SPK beklenen 50 borsalık kripto para borsası listesini yayınladı Yurt dışı siparişlerde gümrük vergisi artırıldı Yurt dışı siparişlerde gümrük vergisi artırıldı Togg'dan ''Birlikte Kazan'' kampanyası: Alan da aldıran da kazanacak Togg'dan ''Birlikte Kazan'' kampanyası: Alan da aldıran da kazanacak Nilperi Şahinkaya da yaz modunu açtı, genç mankenleri kıskandırdı Nilperi Şahinkaya da yaz modunu açtı, genç mankenleri kıskandırdı Ev sahipleri için AirBnb dönemi bitti: Artık bireysel kiralayamayacaklar Ev sahipleri için AirBnb dönemi bitti: Artık bireysel kiralayamayacaklar Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığı adaylığı için şartını açıkladı Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığı adaylığı için şartını açıkladı Benzine beklenen indirim geldi Benzine beklenen indirim geldi Gurbetçi Şaban'ın Bahar'ını artık gören tanıyamıyor Gurbetçi Şaban'ın Bahar'ını artık gören tanıyamıyor Ceylan Ertem tacizi yıllar sonra itiraf etti: ''Evimin camına dayanıp mastürbasyon yaptılar'' Ceylan Ertem tacizi yıllar sonra itiraf etti: ''Evimin camına dayanıp mastürbasyon yaptılar''
PKK ile ilişkili partilerin mallarına el konuldu PKK ile ilişkili partilerin mallarına el konuldu Restoranda olay olan görüntüler: Savcı sessizliğini bozdu Restoranda olay olan görüntüler: Savcı sessizliğini bozdu Bu da dünür şiddeti: Ortalık savaş yerine döndü, çok sayıda yaralı var Bu da dünür şiddeti: Ortalık savaş yerine döndü, çok sayıda yaralı var 8 yaşındayken bir elini kaybetmişti... Şimdi 52 yaşında ve 5 parmağında 10 marifet var 8 yaşındayken bir elini kaybetmişti... Şimdi 52 yaşında ve 5 parmağında 10 marifet var Genç kıza tacize linç girişimi; ortalık bir anda karıştı Genç kıza tacize linç girişimi; ortalık bir anda karıştı Paraguaylı güzel yüzücü ''uygunsuz hareketleri'' yüzünden olimpiyatlardan men edildi Paraguaylı güzel yüzücü ''uygunsuz hareketleri'' yüzünden olimpiyatlardan men edildi Bank of Amerika'nın Türk analisti Dolar tahminini açıkladı Bank of Amerika'nın Türk analisti Dolar tahminini açıkladı Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak yağışlar ve yüksek sıcaklık uyarısı Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak yağışlar ve yüksek sıcaklık uyarısı TÜVTÜRK'teki araç muayenesindeki kart komisyonları için harekete geçildi TÜVTÜRK'teki araç muayenesindeki kart komisyonları için harekete geçildi Nagihan Karadere'den adada erkeklere şap mı veriliyordu sorusuna ilginç yanıt Nagihan Karadere'den adada erkeklere şap mı veriliyordu sorusuna ilginç yanıt