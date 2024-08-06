Atlasglobal iflas etti

Türkiye'nin köklü hava yolu şirketlerinden biri olan Atlasglobal, uzun süren yasal sürecin ardından resmen iflas etti. 2021 yılında başlayan iflas süreci, Yargıtay'ın onama kararıyla sonuçlandı.

Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, Atlasglobal'in 2021 yılında iflasına karar verdi. İstinaf Mahkemesi, şirket yönetim kurulunun iflas talebinin bulunmaması nedeniyle ilk kararı bozdu. Dosya, eksikliklerin giderilmesi için tekrar birinci derece mahkemeye gönderildi. Birinci derece mahkeme, eksiklikleri tamamlayarak yeniden iflas karar verdi. Yargıtay, tüm incelemeleri yaparak iflas kararını onadı.

2001 yılında kurulmuştu

Atlasglobal, merkezi İstanbul'da bulunan Türk havayolu şirketiydi. 14 Mart 2001 tarihinde Öger Holding A.Ş. tarafından kurulan, iç ve dış hatlarda tarifesiz seferlerle yolcu ve yük taşımacılığı yapmak üzere ruhsatlandırılan Atlasglobal, ilk uçuşunu 1 Haziran 2001 tarihinde gerçekleştirmişti.

Atlasglobal firması 2015 yılının Ocak ayında yaptığı açıklama ile firmanın Atlasjet olan adının değiştirmişti.

26 Kasım 2019 tarihinde şirketten yapılan açıklamayla 21 Aralık 2019 tarihine kadar geçici süreyle operasyonlarına ara verdiği bildirilmişti. Ancak daha sonra operasyonlarına yeniden başlayan şirket 14 Şubat 2020 tarihinde SHGM tarafından yapılan açıklamaya göre bu tarihten itibaren tüm uçuşlarını durdurarak iflasını istemişti.

23 Temmuz 2024 tarihinde, Yargıtay 6. Hukuk Dairesi tarafından yapılan incelemeler sonrasında iflası onaylanmıştı.

2021 yılında başlayan iflas süreci, Yargıtay'ın onama kararıyla sonuçlandı.