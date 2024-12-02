AVM'ye giriş ücretli mi olacak? Açıklama geldi

Alışveriş merkezlerine girişlerin ücretli olacağı iddialarına AVM Yatırımcıları Derneği Başkanı Nuri Şapkacı'dan yalanlama geldi.

Kış aylarının uğrak mekanları olan alışveriş merkezleri (AVM) için ilginç bir iddia gündeme geldi.

Sosyal medyada AVM'lere girişlerde 1 lira ücret alınacağı iddiası hızla yayıldı.

Toplanan paranın AVM masrafları ve giderleri için kullanılacağı öne sürüldü.

Kısa sürede sosyal medyada büyük ses getiren konu ile ilgili birçok paylaşım yapıldı.

AVM Yatırımcıları Derneği Başkanı Nuri Şapkacı ise böyle bir çalışma olmadığını belirterek, iddiayı yalanladı.