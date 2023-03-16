Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı.

Avrupa Merkez Bankası faizleri 50 baz puan artırdı.

Banka ana refinansman faizini yüzde 3,50; marjinal fonlama tesisini yüzde 3,75 ve gecelik mevduat faizini de yüzde 3 seviyesine çıkardı.

Karar metninde enflasyonun uzun bir süre çok yüksek seviyede kalacağı öngörüsü yer aldı. Metinde belirsizliğin veri odaklı bir yaklaşım gerektirdiği ifade edildi.

Metinde AMB'nin fiyat istikrarı ve finansal istikrar için adım atmaya hazır olduğu belirtildi. Karar metninde AMB'nin ileriye dönük faiz adımları konusunda sinyal vermediği görüldü.

Beklenti 50 baz puandı, Credit Suisse krizini dikkate alması da bekleniyordu

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisi hala ana refinansman faizi, marjinal fonlama tesisi ve mevduat faizinin 50 baz puan artırılacağı yönündeydi.

ABD'de ortaya çıkan bankacılık krizi sonrası Credit Suisse cephesinde yaşananlar AMB'nin faiz artışlarında daha temkinli olacağı beklentilerini artırmıştı.

Bloomberg Ekonomisti David Powell karardan önce yaptığı değerlendirmede Credit Suisse’in ‘batamayacak kadar büyük’ olduğunu ancak daha da önemlisi AMB için ‘gözardı edilemeyecek kadar büyük’ olduğunu belirtmişti.

Karardan önce yaşanan haber akışı da bu yönde sinyaller vermişti. Bloomberg'in haberine göre AMB bankalara bazı bankaların kırılgan olacağını ifade etti.

Bloomberg'in haberine göre, Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos Salı günü maliye bakanlarına bazı Avrupa Birliği bankalarının artan faiz oranlarına karşı kırılgan olabileceğini söyledi.

Credit Suisse krizi resesyon endişelerini artırdı

Küresel finans sisteminin önemli bankalarından Credit Suisse Group AG’de tırmanan güven sorunu, bankaların kredilerini kısması ve bunun sonucunda ekonomileri resesyona sürükleyebilecek bir kredi sıkışıklığı krizi yaşanması riskini beraberinde getirdi.

Üç ABD bankasının bir hafta içinde kapanmasının ardından yaşanan bu kriz, küresel ekonomik görünüme dair beklentilerin yeniden şekillenmesine neden oluyor. Ortaya çıkan en büyük risk, bankaların, ekonomilerin büyümesini destekleyecek krediler vermek yerine, kendi finansal durumlarına odaklanmaları ihtimali.