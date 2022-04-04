''Ayçiçek yağı stokları Nisan ortasına kadar yeter'' diyen isme suç duyurusu

Tarım ve Orman Bakanlığı, ayçiçek yağında nisan ortasına kadar yetecek stok bulunduğunu belirterek fiyatların yükselmesine neden olduğu iddiasıyla Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (BYSD) Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'nin yeterli ayçiçek yağı bulunmasına rağmen, sanki yağ stoku yokmuş gibi açıklamalar yaparak vatandaşı yönlendiren ve birkaç günde fiyatların yüzde 100 artmasına yol açan açıklamalara karşı hukuki girişim başlattı.

BÜYÜKHELVACIGİL'İN "STOK" AÇIKLAMASI ENDİŞE YARATTI

Türkiye'nin en büyük iki yağ tedarikçisi Rusya ile Ukrayna arasında savaşın başlamasından sonra Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (BYSD) Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, çok az yağ stoku kaldığını ileri süren açıklamalarda bulundu. Büyükhelvacıgil, "Ülkemizin stokları, market rafları dahil mart sonu veya nisan ortasına kadar yetecek düzeydedir" iddiasında bulundu. Açıklamanın hemen ardından vatandaş, yağ kalmayacağı endişesiyle marketlere akın etti.

YAĞ FİYATLARI BİRDEN İKİYE KATLADI

Bu süreçte 100 liralarda satılan 5 kilogramlık ayçiçek yağı fiyatı bir günde 200 liralara çıktı. Bazı internet sitelerinde rakamlar 250-350 lira bandına kadar yükseldi. Ancak bu süreçte Türkiye'de yağ stoklarında kesinlikle bir sorun yaşanmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'le yürüttüğü diplomasi sayesinde Azak Denizi limanlarında bekletilen 30 gemilik ayçiçek yağı da hızla Türkiye'ye getirildi. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) da 5 litrelik ayçiçek yağını 129 liradan sattı. Bu sebeple daha önce yüksek fiyattan ihtiyacından fazla yağ alan vatandaş da mağdur edildi.

ÖNCE UYARI SONRA SUÇ DUYURUSU

Bu gelişmelerin yaşandığı dönemde Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, ayçiçek yağı üretimi ve ithalatı ile alakalı ilgili birimlerle toplantı yaptı. Ardından da arz ve stok sıkıntısı bulunmadığını açıkladı. Bu toplantıda Büyükhelvacıgil'in uyarıldığı, açıklamalarına özen göstermesi istendiği öğrenildi. Bakan Kirişçi daha sonra da vatandaşın alım tercihlerinin yönlendirildiği ve fiyatların sebepsiz yükselmesine sebep olunduğu gerekçesiyle BYSD Başkanı hakkında suç duyurusunda bulunulması konusunda talimat verdi. Bakanlık Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü de Büyükhelvacıgil hakkında hazırlanan suç duyurusu dilekçesi savcılığa sunuldu.

İZDİHAM GÖRÜNTÜLERİ DOSYADA

Bakanlığın hazırladığı dosyada, Büyükhelvacıgil'in açıklamaları ile ayçiçek yağı izdihamının yaşandığı market görüntüleri ile açıklama öncesi ve sonrası yağ fiyatlarını gösteren fiyat skalaları yer aldı. Yeni Şafak'ın haberine göre suç duyurusu dilekçesinde, BYSD Başkanı'nın Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 237. maddesinde düzenlenen "Fiyatları etkileme" suçundan cezalandırılması istendi. TCK'nın 237. maddesi 2 yıl hapis cezası öngörüyor. Ancak suça konu eylem sonucunda besin veya malların değerlerinin artması ya da eksilmesi durumunda ise cezanın 3'e 1 oranında artırılması hüküm altına alınıyor.