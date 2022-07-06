Ayçiçek yağında skandal iddia! Devlet son dakikada pahalı yağı kimden aldı ?

Özellikle Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile zam üstüne zam gelerek fiyatı rekor seviyeye ulaşan ayçiçek yağında şok iddia: TMO 18 bin ton ayçiçeği yağını 90 dolar pahalı fiyatla kimden aldı ?

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO), yerli ayçiçeği hasadına sayılı günler kala 18 bin ton yağ ihalesi gerçekleştirmesi dikkat çekti. İki firma aracılığıyla temin edilecek olan ayçiçek yağının uluslararası piyasadan yaklaşık 90 dolar daha yüksek fiyatla, bin 489 dolardan alımı yapıldı.

Dünya Gazetesi’nden Mehmet Gülel’in haberine göre, TMO, üçüncü 18 bin tonluk ayçiçek yağ ithalatını bugün yaptı. Sektör temsilcileri, ilk iki ihalede olduğu gibi son ihalede de TMO’nun yaklaşık 90 dolar daha pahalı mal aldığını ifade etti. Uluslararası yağ piyasasının şu an bin 400 dolar civarında olduğunu kaydeden sektör temsilcileri, TMO’nun son yaptığı ihalede ton başına ortalama 1489 dolardan ürün aldığını belirti.

TMO’nun 5 litrelik ayçiçek yağını 165 liraya mal ettiğini ve bunu 135 liradan sattığını aktaran sektör temsilcileri, devletin pahalı olan dönemde yağa müdahale etmesi doğru olduğunu, ancak hasada 10 gün kalmışken tekrar ihale açmanın doğru olmadığını ifade ediyor.

Bayramdan sonra Adana’da hasadın başlayacağını ileten sektör temsilcileri, hasat başlamadan 18 bin ton yağın alınması, üstelik yağ fiyatlarının düşüşte olduğu dönemde ihale yapılmasına tepki gösterdi. Yapılan ihalenin başka ülkelerdeki çiftçilere yarayacağı belirtiliyor.

Türkiye zarar gördü

Ayçiçek yağı piyasasında son dönemde iç ve dış piyasada ciddi bir durgunluk yaşanıyor. Birçok firma oluşan yağ stoklarını elinden çıkarmaya çalışıyor. Sektör temsilcileri, TMO son ihaleyle hem kendilerine zarar verdiğin ve paranın yurt dışına gitmesinden dolayı Türkiye’nin zarar gördüğünü belirtiyorlar. Ülkede hasada gidilirken ihale yapılamayacağını ifade ediliyor.

Bugün TMO’nun aldığı fiyattan daha ucuz piyasadan mal alınabilir. Diğer yandan hasatla beraber bin 300 ile bin 350 dolardan mal çıkması bekleniyor. Ayrıca talep azlığından dolayı marketlerde de fiyatlar düşmeye başladı.

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