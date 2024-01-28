Bakan açıkladı: Emeklilikte iki kritik düzenleme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ev kadınlarına 3'te 1 prim desteği verilmesi için çalışmalara başladıklarını söyledi. Bakan Işıkhan, Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını da 7 bin 200'e düşüreceklerini belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kanal 7’de katıldığı bir programda yeni emeklilik sistemi hakkında açıklamalarda bulundu.

Işıkhan, ev kadınlarına prim desteği ve emeklilik için Bağ-Kur prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200’e düşürülmesine ilişkin mesajlar verdi.

Ekonomim'de yer alan habere göre, Vedat Işıkhan'ın açıklamaları şöyle:

"Ev kadınlarımızla birlikte bu toplamsal ekonomik yaşam içerisindeyiz. Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalarımızı başlattık. Burada isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü. Biz bunu yerine getireceğiz. Bunda kesinlikle bir sapma olmayacak.

Bunun zamanı ve şartları oluştuğunda zaten biz alandaki sendikalarımızdan, sivil toplum kuruluşlarından fikirler alacağız. Belli bir noktaya gelince Hazine ve Maliye Bakanlığımızın yetkilileri ile bir araya gelip düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Zaman olarak da orta vadede bu yapılacaktır.

"DÜŞÜRME KONUSUNDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz.

Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7 bin 200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."