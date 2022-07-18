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Bakan Akar açıkladı: Tahıl koridoru için anlaşmaya varıldı

Bakan Akar açıkladı: Tahıl koridoru için anlaşmaya varıldı

Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla sevkine ilişkin yapılan bir planın genel prensiplerinde anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Akar, "dörtlü toplantı" hakkında açıklama yaptı. 

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla emniyetle sevkine ilişkin Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakanlıkları askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler heyeti arasındaki toplantının kısa süre içinde yapılmasının planlandığını belirtti.

Akar, "Tahıl ve gıda maddelerinin taşınması için bir plan üzerinde, genel prensipler üzerinde anlaşmaya varıldı. Bunun somut uygulama planına dönüşmesi için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bu hafta içinde bununla ilgili bir toplantı yapılması muhtemel" dedi.

Etiketler tahıl tahıl koridoru anlaşma
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