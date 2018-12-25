Bakan Albayrak: Ekonomimize hayırlı uğurlu olsun

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün açıklanan ve milyonlarca çalışanın yanı sıra iş dünyasını da ilgilendiren ekonomiye ilişkin gelişmelere ilişkin paylaştığı mesajda "2018 yılında ekonomide yakaladığımız güçlü performansı, vatandaşlarımıza verdiğimiz müjdelerle taçlandırıyoruz. Asgari ücret zammı, enerji indirimleri ve istihdam destekleri ülkemize, milletimize, ekonomimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.



Bakan Albayrak, Twitter hesabı üzerinde yaptığı paylaşımda, asgari ücret tutarı, elektrik ve doğalgaz için açıklanan indirim kararı ve istihdam teşviklerine ilişkin gelişmeleri paylaştı: