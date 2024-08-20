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Bakan Bayraktar: ''Yeni müjde filan yok''

Bakan Bayraktar: ''Yeni müjde filan yok''
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğalgaz ve petrol arama çalışmalarıyla ilgili olarak "yeni müjde filan yok, bu işi bir müjde şeyinden çıkaralım" dedi.

2022’de önce ‘çeşitli illerden petrolle ilgili müjdeli haberler geldiği’ni söyleyen, sonra da Karadeniz’de 58 milyar metreküp doğalgaz bulunduğu ‘müjde’sini veren bizzat Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dı.

Filyos Limanı ve doğalgaz üretim sahasında gazetecilerle bir araya gelen bakan Bayraktar “Türkiye’de şöyle bir tartışma var hep. Efendim ne zaman bir seçim olsa işte yeni bir petrol bulunur, gaz bulunur. Bunu bitirmemiz lazım” dedi.

Ekonomim’in haberine göre Bayraktar özetle şöyle konuştu:

“21 Ağustos 2020 tarihindeki gaz keşfi açıklamasına baktım. Gidin EXXON Mobil’in dünyanın herhangi bir yerinde bir keşif yaptığı zamanki açıklama metnine bakın. Epey benzerlikler taşır. Çünkü bu işin uluslararası bir standardı var. Onun gereği neyse bunu yapıyoruz. Bunu yapmadığımız takdirde buradaki işin büyüklüğü, başarısı bir şekilde gölgeleniyor.

‘Hala gazın geldiğine inanmayanlar var’

Bugün Türkiye’de hala insanlar var. Gazın geldiğine inanmıyor. Rusya’nın boru hattı var. TürkAkım Boru Hattı ‘Efendim oradan buraya bu gaz geliyor’ dendi. Gabar’la ilgili de benzer şeyler duyuyoruz. Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru hattından petrolün geldiği filan gibi şeyler anlatılıyor.”

‘Müjde’ tepkisi

Bayraktar, Zonguldak’daki il danışma kurulu toplantısından izlenimleriniyse şöyle anlattı:

“Orada ‘Yeni müjdemiz var mı Sayın Bakanım?’ dediler. Yok. Yeni müjde filan yok. Dolayısıyla bir müjde şeyinden işi çıkaralım. Müjde ne zaman olur? Müjde sismik çalışmanız biter. Onun analizi yapılır. Ondan sonra orada sondaj yaparsınız. O sondajda testler yaparsınız. O testlerin sonucu da size bir şey söyler. Ve dersiniz ki evet kardeşim bu artık uluslararası standartta bir keşiftir. Anons edilebilir. Keşif olur. Ekonomik olarak onu üretmek fizibil gelmeyebilir. Bu da olabilir dedim.”

Bayraktar, Akkuyu Nükleer Santrali’nin ne zaman üretime geçeceği sorusunuysa şöyle yanıtladı:

“29 Ekim güzel olmaz mı? Cumhuriyetimizin işte yüz birinci yılı nükleer gibi böyle yani Türkiye’nin yetmiş yıllık rüyası. Ama Akkuyu’nun karşı karşıya olduğu sınamalar ve zorluklar farklı. Cumhurbaşkanımız açıkladı. Akkuyu’da özellikle Almanya’da bekleyen ekipmanlar var. Bunlar olmazsa sistem, nükleer santral devreye alınmaz mı? Alınır. Çünkü hani bir tek bunu Siemens üretmiyor. Ama ikame edilmesi biraz zaman alır. Dolayısıyla şu anda o yola doğru gidiyoruz yani. Dolayısıyla bu biraz hedef tarihlerimizi öteleyebilir.”

Etiketler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar enerji ve tabii kaynaklar bakanı Alparslan Bayraktar müjde doğalgaz petrol
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