Bakan Karaismailoğlu açıkladı: 12 saatlik yol 2 saate inecek!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nı hizmete alacaklarını söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile açılışı gerçekleştirilecek olan Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı ile ilgili Ankara YHT Garı'nda açıklama yaptı. Karaismailoğlu, Ankara-Yozgat-Sivas Hızlı Tren Hattının açılışını gerçekleştirerek, Türkiye'nin gözbebeği projelerinden birini daha başarıyla tamamlamanın gururunu yaşayacaklarını söyledi. Karaismailoğlu, "Ülkemiz adına çok büyük ve önemli bir projeyi daha hayalden gerçeğe dönüştürdük. Son 21 yılda hayata geçirdiğimiz bütün projeleri, bütün sektörlerde olduğu gibi ulaştırma alanında da ülkemizin ve milletimizin çıkarları doğrultusunda hizmete alıyoruz" dedi.

Demiryollarında adeta bir seferberlik ilan ederek yeni bir dönem başlattıklarını ifade eden Karaismailoğlu, demiryolu uzunluğunu Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın tamamlanması ile 13 bin 896 kilometreye, hızlı tren hat uzunluğunu ise yarın itibarı ile 2 bin 228 kilometreye yükselteceklerini söyledi.

1,4 MİLYON VATANDAŞ HIZLI TRENE KAVUŞUYOR

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattında; Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon olduğunun bilgisini veren Karaismailoğlu, "Proje ile Kırıkkale, Yozgat ve Sivas illerimizi de hızlı tren konforu ile tanıştıracağız. Hattımız ile Ankara-Sivas arasındaki mesafeyi 603 kilometreden 405 kilometreye düşürdük. 12 saat olan seyahat süresini 2 saate, Ankara-Yozgat arasını 1 saate indirdik. Projemizle Kırıkkale, Yozgat ve Sivas illerimizin de Ankara merkezli hızlı tren ağına bağlanması ile bu illerimizde yaşayan yaklaşık 1,4 milyon vatandaşımızı hızlı trenle seyahat etme imkanına kavuşturuyoruz. Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı, İstanbul dahil olmak üzere Konya, Eskişehir gibi illerimizden gelecek birçok yolcumuza ev sahipliği yapacak. Böylece, Ankara-Eskişehir-İstanbul, Ankara-Konya, Konya-Karaman ve Ankara-Sivas hızlı tren güzergahında yer alan 11 ilimize doğrudan, bu illerimize komşu 9 ilimize de dolaylı olmak üzere toplam 20 ilimizdeki ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 50’sine hızlı tren hizmeti sunacağız" diye konuştu.

PROJENİN DETAYLARI

405 kilometre uzunluğundaki Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı’nda 66 kilometre uzunluğunda 49 tünel, 27,2 kilometre uzunluğunda 49 viyadüğü başarıyla tamamlayarak hizmete aldıklarını anlatan Karaismailoğlu, "Hattımızın ilklerinden ve enlerinden de bahsedecek olursak; projenin en uzun tüneli 5 bin 125 metre ile Akdağmadeni bölgesinde, en uzun demiryolu viyadüğünü 2 bin 220 metre ile Çerikli-Kırıkkale’de inşa ettik. Türkiye’nin en yüksek ayağa sahip demiryolu viyadüğünü 89 metre yükseklik ile Elmadağ’da inşa ettik. Hızlı tren hattında ilk defa yerli ray kullanarak toplam bin 676 kilometre ray serimi yaptık. 138 kilometre beton yol ile tünellerde ilk balastsız yol yani beton yol uygulaması gerçekleştirdik. Proje kapsamında; Sivas’ta yerli ve milli buz önleme ve buz çözme tesisi yaptık. Türkiye’nin dört bir köşesine aynı anda kazandırdığımız dev eserlerimiz; milletimizin hızlı, güvenli ve konforlu ulaşımına hizmet ettiği gibi; ‘Türkiye Yüzyılı’nın üzerinde yükseleceği büyük ve güçlü Türkiye’nin altyapısını da sağlamaktadır. Ülkemizin geleceğini aydınlatmaya en hızlı biçimde ve doğru adımlarla devam edeceğiz. Başladığımız projeleri planlamamıza uygun biçimde birer birer milletimizin hizmetine sunacağız. Yarın, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı’nı açıyoruz" dedi.

"YENİ HAYALLER KURMAKTAN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

28 Nisan’da Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü, 3 Mayıs’ta da Zigana Tüneli’ni açacaklarının bilgisini veren Karaismailoğlu, "20 yılda neyin sözün verdiysek yaptık. 100 yılda gerçek olabilecek projeleri böylesi kısa bir süreye sığdırdık. Geçmişte yaptıklarımızdan gelen güvenle, umutlu yarınları da inşa ediyoruz. Bizim için durmak yok. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde, ülkemizi dünyanın lider ekonomileri arasında hak ettiği yere yerleştirecek, Türkiye’ye ulaştırma ve iletişim alanında çağ atlatan nice dev eserlere imza atmaya devam edeceğiz. Bu, 20 yıllık bir istikrar yolculuğudur. Yeni hayaller kurmaktan ve milletimiz için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.