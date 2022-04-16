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Bakan Nebati ekonomi toplantıları için ABD'ye gidecek

Bakan Nebati ekonomi toplantıları için ABD'ye gidecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığındaki heyet, bahar toplantıları için ABD'ye gidecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Nebati başkanlığındaki heyet, 19-22 Nisan'da Washington’da düzenlenecek "G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı" ile uluslararası kuruluşların Bahar Toplantıları'na iştirak edecek.

Bu toplantılarda, küresel ekonomik görünüm ve riskler değerlendirilecek, Türk ekonomisine ilişkin son gelişmeler ile yürütülmekte olan ekonomik politikalar uluslararası finans çevreleriyle paylaşılacak.

 İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPACAK
Bakan Nebati, Washington ziyaretinde mevkidaşları, uluslararası kuruluşların başkanları, çok uluslu şirketler ile sivil toplum ve düşünce kuruluşlarının üst düzey yöneticileriyle ikili görüşmeler yapacak.

Etiketler nebati toplantı
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