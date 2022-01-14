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Bakan Nebati'den dikkat çeken enflasyon açıklaması: ''Ocak'ta pik yapar ama...'

Bakan Nebati'den dikkat çeken enflasyon açıklaması: ''Ocak'ta pik yapar ama...'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyon ocakta pik yapar ama Haziran 2023'te tek hane olur. Kur korumalı mevduat tutarı 126 milyar TL'ye ulaştı" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Bloomberg ajansa konuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonun ocakta pik yapacağını fakat 2023 seçimlerine Türkiye'nin enflasyonda tek haneyle gireceğini söyledi.

Bakan Nebati, dövize endeksli mevduattan çarşamba akşamına kadar yaklaşık 300 bin kişinin yararlandığını belirtirken toplam büyüklüğün 126 milyar lirayı geçtiğini, bunun da yaklaşık yüzde 15'inin döviz tevdiat hesaplarından geldiğini ifade etti.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; TCMB politika faizi ile piyasa faizlerinin yakınsamaya başladığını söyleyen Bakan Nebati KDV konusunda da çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Bakan Nebati'nin açıklamalarından satır başları:

Enflasyon Ocak'ta pik yaoar ama Haziran 2023'te tek hane olur.

Kur korumalı mevduat tutarı 126 milyar TL'ye ulaştı. Kur korumalı mevduata 300 bin kişi katıldı. Günde 10 milyar TL sisteme dahil oluyor.

Katılımın yaklaşık yüzde 15'i döviz hesaplarından. 

KDV uygulamasında sadeleşme sağlayacağız. 

Etiketler nureddin nebati enflasyon ocak haziran pik tek hane kur korumalı mevduat katılım kdv hazine ve maliye bakanı
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