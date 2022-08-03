Bakan Nebati'den endişelendiren açıklama

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi dün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında buluştu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "Kış aylarında sebze fiyatlarında yaşanabilecek olumsuzluklar değerlendirildi" açıklaması geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Gıda Komitesi Toplantısı sonrasında değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medya hesabından toplantıya dair ayrıntıları paylaşan Bakan Nebati, "Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantımızı Tarım ve Orman Bakanımız Sn. Kirişci ve komite üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirdik. Küresel gıda fiyatlarının güncel durumu ile ülkemizin 2022 yılı hasat sezonundaki gelişmeler doğrultusunda gıda fiyatlarının seyrini ele alarak, Tahıl Koridoru Anlaşması’nın dünya genelinde tahıl fiyatlarındaki düşüşe sağladığı olumlu katkıyı değerlendirdik" dedi.

Sebze ve meyvede kış hazırlığı

Toplantıya dair bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Komitede kış aylarında sebze fiyatlarında yaşanabilecek olumsuzlukları en az düzeye indirmeye yönelik tedbirler tartışılmış ve sera yatırımlarının hızlandırılmasına ilişkin ilgili kurumlarla iş birliği içinde çalışmalar yapılması hususu kararlaştırılmıştır. Ayrıca, yem fiyatlarındaki gelişmelerin üreticilerimize ve dolayısıyla vatandaşlarımıza getirebileceği olumsuz etkileri asgari düzeyde tutmak için alınabilecek olası tedbirler tartışılmış ve yol haritası oluşturulmuştur. Komitede, gıda ve tarımsal ürün piyasalarının ve özellikle hal takip sistemi üzerinden hallere ürün giriş ve çıkışının ilgili Bakanlıklarca yakından izlenmesine, bu sistemden alınacak bilgiler dâhilinde hızlı bir şekilde tüketici mağduriyetini önleyecek çözüm ve tedbirlerin uygulanmasına ve bu konuda kurumlar arası iş birliğinin yüksek seviyede sürdürülmesine dair kararlılık vurgulanmıştır. Ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması'nın dünya genelinde tahil fiyatlarındaki düşüşe olumlu katkı sağladığı ve sağlamaya devam edeceği değerlendirmesi paylaşılmıştır.”