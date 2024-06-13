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Bakan Şimşek duyurdu: Borsaya yönelik taslak vergi çalışması ertelendi

Bakan Şimşek duyurdu: Borsaya yönelik taslak vergi çalışması ertelendi
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, borsayla ilgili hazırlanan taslak vergi çalışmasının yeniden değerlendirileceğini ve bu nedenle bir süreliğine ertelendiğini duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Şimşek paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Vergide etkinliği ve adaleti artırmaya, kayıt dışılığı azaltmaya yönelik vergisel düzenlemeleri içeren paket yakın zamanda TBMM’ye sunulacak. İlgili tüm taraflardan gelen geribildirimler doğrultusunda borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını yeniden değerlendirmek üzere bir süreliğine erteliyoruz."

Etiketler borsa vergi çalışma bakan şimşek
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